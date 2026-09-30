Vill að Daði vísi til þess sem hún á að hafa sagt

Þingmaður stjórnarandstöðunnar sem var einn þeirra sem fjármálaráðherra kallaði „þetta lið“ segist vart trúa því að hún þurfi enn á ný að „verjast óskiljanlegum brigslyrðum“ hæstvirts fjármálaráðherra í sinn garð. Hún hafni því sem hann haldi fram um að hún hafi sagt hallarekstur hvergi koma niður og krefst þess að ráðherra vísi þá til hvenær hún hafi gert það.
Þetta er meðal þess sem Hildur Sverrisdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins skrifar í færslu á Facebook-síðu sinni í kjölfar þess að viðtal Vísis við Daða Má Kristófersson var birt. Þar segir hún hann hafa endurtekið afsökun sína vegna dónaskapar hans þar sem hann reiddist snögglega á fundi SFF um daginn og kallaði þingmenn stjórnarandstöðunnar „þetta lið“.
Hildur snertir á því að hann hafi afsakað þetta á þann veg að honum hafi einfaldlega misboðið svo mikið þegar haldið sé fram að hallarekstur komi hvergi niður. Fréttamaður nefnir í viðtalinu að Hildur hafi hafnað því að hafa sagt fyrrnefnd orð.
„Já, það er úr nokkru samhengi við það sem sagt er í þingsal þannig að hafi menn áhuga á því hvað þingmenn segja þá er þetta allt saman tekið upp og spilað. Þannig að þótt ég skipti sjaldan skapi þá hef ég skap og mér fannst þarna ástæða til þess að undirstrika orð mín sérstaklega í ljósi þess að við vorum ekki í þingsal. Það er til lítils að ergja sig þar, sem ég geri heldur ekki, og benda á fáránleika röksemdarfærslunnar,“ segir Daði þá.
Í færslunni segist Hildur ekki eiga annarra kosta völ en að velta upp spurningunni: „Er ráðherra að halda því nú fram að ég hafi sagt eitthvað í þessa veru í þingsal?“
Hún geri þá vinsamlegu kröfu að hann vísi þá til þess hvenær hún hafi gert það, sér í lagi þar sem allt sem þingmenn segi sé nú einu sinni tekið upp og því ætti að vera aðgengilegt fyrir hann að staðfesta orð sín.
„Á meðan ráðherra leitar get ég upplýst að ég hef að mínu viti aldrei nokkurn tímann haldið því fram að hallarekstur hafi ekki afleiðingar. Að sjálfsögðu hefur hallarekstur afleiðingar. Hvort að afleiðingarnar komi fram hjá heimilum og fyrirtækjum í landinu í formi skatta og gjalda eða sem hagræðing hjá ríkinu eða almenn verðmætasköpun er þó hin pólitíska ákvörðun í þeirri stöðu,“ skrifar hún svo.
Það sé ríkisstjórnarinnar að svara fyrir um hvaða leið sé valin og henni finnist einkar lélegt að ráðherra afgreiði réttmæta gagnrýni á þeirra pólitíska val með því að „fabrikera og uppdikta skoðanir og orð þeirra sem það gagnrýna.“