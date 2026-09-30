Aðstandendum sýnd mynd af líkinu fyrir slysni Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 30. september 2026 10:54 Georgios Ntentes er ákærður fyrir morðið á Edilsson Martin Zingara. Vísir/Anton Brink Lögreglumenn sem komu að rannsókn á andláti á Kársnesi árið 2025 gáfu skýrslu við aðalmeðferð málsins. Fyrir slysni var sýnd mynd af líki hins látna. Annar dagur aðalmeðferðarinnar í máli ákæruvaldsins gegn Georgios Ntentes hófst í morgun. Hann sætir ákæru fyrir að hafa myrt Edilsson Zingara í nóvember 2025. Ntentes gaf sjálfur skýrslu í gær þar sem hann neitaði sök. Lögreglukona sem kom fyrst á vettvang segist hafa fengið tilkynningu um mann liggjandi á gólfinu í íbúð. Þegar hún ásamt öðrum kom á vettvang voru þar tvær konur sem mættu þeim og báðar í mikilli geðshræringu. Miðað við dómshald gærdagsins er óhætt að álykta að þar hafi verið á ferðinni systir hins látna og fyrrverandi kærasta. Þær höfðu brotið rúðu í hurð íbúðarinnar til að komast þar inn. Við þeim blasti hinn látni á gólfinu og voru garnirnar komnar út úr líkama hans. Á efri hluta líkisins var mikið blóð. Á honum voru stungusár á hálsi, eitt fyrir miðja bringu og hitt neðarlega á maganum. Í gær var sýnd ljósmynd af hettupeysu sem talið er að hinn látni hafi verið í en á henni voru sjö göt eftir eggvopn. Við skýrslutöku lögreglumanns úr tæknideild var mynd af líkinu fyrir slysni sýnd á skjá í dómsal þegar sýna átti mynd af inniskóm. Aðstandendur hins látna hafa fylgst með aðalmeðferðinni og yfirgáfu nokkrir dómsal í kjölfarið. Úr dómsalnum mátti heyra að eitt þeirra hið minnsta var í miklu uppnámi á ganginum fyrir utan. Dómarinn biðlaði til sækjanda, sem fletti myndinni upp að beiðni verjanda, að passa upp á myndbirtingu. Þinghaldi verður lokað klukkan 11:15 þegar réttarmeinafræðingur gefur skýrslu og farið verður yfir geðmat. Telja má líklegt að ljósmyndir af líkinu og viðkvæmar heilsufarsupplýsingar verði til umræðu fyrir luktum dyrum. Blóðslettur víða Miðað við lýsingar lögreglunnar var íbúð Zingara, sem var lítil tveggja herbergja kjallaraíbúð við Skjólbraut í Kópavogi, í töluverðri óreiðu. Allir lögreglumennirnir tóku undir þá lýsingu og sagði einn þeirra óreiðuna hafa verið sambland af framkvæmdavinnu og ummerkja eftir átök. Þá voru blóðslettur víða um íbúðina. Tæknideildin rannsakaði blóðsletturnar og voru þær bæði úr hinum látna og Ntentes. Þegar Ntentes gaf skýrslu í gær sagðist hann oft hafa skorið sig á heimilinu við framkvæmdavinnu og væri oft með opin sár á höndum vegna þess að hann starfaði sem kokkur. Tæknideildarlögreglan var einnig spurð út í bíl Ntentes en þar fannst ekkert blóð. Bíllinn var skoðaður nokkrum dögum eftir að Zingara fannst látinn en að sögn lögreglumannsins getur hemóglóbín í blóði fundist nokkrum dögum eftir á. „Fljótt á litið fannst manni að eitthvað saknæmt gæti hafa átt sér stað, viðbragð frá lögreglu var með þeim hætti,“ sagði einn lögreglumannanna. Tveir rannsóknarlögreglumenn frá miðlægri deild lögreglunnar voru kallaðir út auk tveggja tæknimanna til að rannsaka vettvang. Sem dæmi um alvarleika málsins hafi starfsmenn kirkjugarðanna, sem venjulega sjá um að flytja lík þeirra sem andast í heimahúsi, ekki fengið að koma inn í íbúðina. Skóförin umtöluðu Þó nokkrum tíma hefur verið varið í að spyrja út í skóbúnað Ntentes sem samkvæmt upptöku var í hvítum Nike-skóm. Skórnir fundust aldrei og sagði ein lögreglukonan að Ntentes hefði verið misvísandi í yfirheyrslu lögreglu um hvað varð um skóna, hvort að þeir væru í geymslu eða þeim hefði verið hent á Sorpu. Hann sást seinna um kvöldið á upptöku í öðrum skóm sem voru svartir. Skóför sem pössuðu við bæði skópörin fundust á vettvangi og var blóð á öðru þeirra. Lögreglumenn úr tæknideild sögðust hafa borið skóförin sem fundust við skó hins látna og pössuðu þau ekki. Einnig leitaði lögreglan að fatnaði sem Ntentes á að hafa verið í umrætt kvöld en hann fannst ekki. Sendi skilaboð dögum seinna Lögreglan fór yfir annan síma Zingara. Hann átti tvo farsíma en lögreglu tókst ekki að komast inn í hinn símann til að taka afrit. Þar mátti sjá nokkru skilaboð og símtöl sem ekki var svarað. Meðal þess voru skilaboð frá Ntentes sem hann sendi 1. desember í gegnum Facebook. „Bróðir, hvar ert þú? Hringdu þegar þú sérð skilaboðin,“ skrifaði hann. Þar mátti einnig finna skilaboð frá konu sem sendi Zingara ítrekuð skilaboð og stóð til að þau myndu hittast. Hún neitaði hins vegar að koma í skýrslutöku hjá lögreglu. Einnig var farið yfir síma ákærða og kom þar fram að hann hefði ekkert notað símann frá því klukkan 19:39 föstudagskvöldið 28. nóvember þar til um hádegi daginn eftir. Hins vegar hefði síminn sjálfvirkt tengst Bluetooth-tæki í bílnum hans þegar hann steig um borð. Þegar símar þeirra beggja voru raknir af lögreglu mátti sjá að Zingara og Ntentes voru á sama stað á heimili Zingara 25. nóvember, 27. nóvember og aðfaranótt 28. nóvember. Einnig hafi þeir verið saman nálægt Furugrund í Kópavogi seinnipartinn 28. nóvember. Systir hins látna sagði í sínum vitnisburði að Zingara hafi sagt henni að hann ætlaði að hitta Ntentes þennan dag þar sem sá ákærði skuldaði brotaþola pening. Það hafi ekki gengið eftir og hafi Ntentes sagt að þeir myndu hittast síðar um daginn og hann myndi greiða peninginn þá. 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