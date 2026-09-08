Mac Allister svekktur að fá ekki nýjan samning

Alexis Mac Allister er vonsvikinn með að hafa ekki fengið nýjan samning hjá Liverpool. Hann er búinn að horfa upp á Dominik Szoboszlai og Ryan Gravenberch báða fá nýjan samning en ekki hann.
Argentínumaðurinn Mac Allister gekk til liðs við Liverpool árið 2023 frá Brighton og skrifaði undir fimm ára samning. Hann hefur því samning til 2028 en hefði viljað endúrnýjað samninginn sinn líkt og Szoboszlai og Gravenberch.
Haldinn var blaðamannafundur fyrir leik Liverpool og Atletico Madrid í Meistaradeild Evrópu sem fer fram á morgun og talaði Mac Allister um stöðu hans hjá félaginu.
🗣️ "There were options to leave, but I'm at the right club." Alexis Mac Allister admits he could have left Liverpool over the summer transfer window. pic.twitter.com/nCSwPySAcf— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 8, 2026
🗣️ "There were options to leave, but I'm at the right club." Alexis Mac Allister admits he could have left Liverpool over the summer transfer window. pic.twitter.com/nCSwPySAcf
„Mér var sagt að félagið væri ekki í stöðu til þess að bjóða mér nýjan samning, sem mér finnst leiðinlegt. Allir geta séð að ég gef mig allan fyrir þetta félag bæði í leikjum og á æfingu,“
„Ég sé Dominik [Szoboszlai] og Ryan [Gravenberch] endurnýja samningana sína sem ég er ánægður með því þeir eiga það skilið. En á sama tíma er ég smá leiður yfir því að hafa ekki fengið að endurnýja samninginn minn.“
Mac Allister ætlar þó ekki að láta samningamálin hafa áhrif á frammistöðu sína með Liverpool.
„Stuðningsmenn [Liverpool] þurfa ekki að hafa áhyggjur því ég mun gefa hundrað prósent til félagsins fram að síðasta degi. Það voru félög sem höfðu áhuga á mér í sumar en þessa stundina er ég hjá réttu félagi.“
Mac Allister hefur verið orðaður við Manchester City en ekkert varð af þeim viðræðum. Fyrstu tímabil Mac Allister hjá Liverpool voru frábær en það hafa komið slæmir leikir inn á milli. Mikil vonbrigði voru eftir síðasta tímabil þar sem Liverpool endaði í fimmta sæti ensku úrvalsdeildarinnar eftir að hafa eytt metfé.
Andoni Iraola varð þjálfari félagsins í sumar og er liðið ekki enn búið að tapa leik í ensku úrvalsdeildinni. Alexis Mac Allister er mjög ánægður með Iraola sem þjálfara og er bjartsýnn á framtíð liðsins.