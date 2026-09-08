Ekki sést á leikjum Nottingham Forest síðan í febrúar

Edu Gaspar gekk í raðir Nottingham Forest sem yfirmaður knattspyrnumála hjá félaginu á síðasta tímabili en virðist hafa verið bolað úr starfi. Hann kom til félagsins frá Arsenal þar sem hann var íþróttastjóri félagsins.
Brasilíumaðurinn Edu hefur ekki mætt á leik hjá Norringham Forest síðan í febrúar og hefur ekki heldur verið viðstaddur æfingar síðan í mars. Engin formleg tilkynning hefur borist frá félaginu en það er The Athletic sem greinir frá málinu.
Edu var hjá Arsenal í fimm ár en fyrir það var hann hjá gríska liðinu Olympiacos og portúgalska liðinu Rio Ave. Evangelos Marinakis er eigandi bæði Olympiacos og Rio Ave en hann er einnig eigandi Nottingham Forest. Hann hefur því þekkt Edu vel og hefur auðvelt að sannfæra hann um að koma til Nottingham Forest frá Arsenal.
Edu gekk í raðir Arsenal árið 2019 sem teknískur ráðgjafi og spilaði stóran þátt í að Mikel Arteta hafi verið ráðinn sem þjálfari félagsins.
Staða Edu varð slæm á síðasta tímabili þegar hann var nýbúinn að ganga til liðs við félagið. Þá var Nottingham Forest í vandræðum í deildinni og voru vonbrigði fyrir félagið að vera nánast í fallbaráttu eftir að hafa verið að berjast um Meistaradeildarsæti tímabilið áður.
Nuno Espirito var þá þjálfari félagsins en hann og Edu virtust ekki ná saman sem endaði með brottför þjálfarans. Við það byrjaði þjálfarakapall hjá Nottingham Forest þar sem fjórir þjálfarar hafa þjálfað liðið síðan. Nú er Oliver Glasner þjálfari liðsins en liðið hefur ekki unnið í fyrstu þrem leikjum tímabilsins.
Nú virðist samband Edu og Marinakis ekki vera gott og hefur George Syrianos tekið við störfum Edu án neinnar tilkynningar. Svo virðist sem Nottingham Forest ætli einfaldlega að láta samning Edu renna út.