Enski boltinn

Joey Barton mun þurfa að dúsa á­fram í fangelsi

Aron Guðmundsson skrifar
Joey Barton hefur ítrekað komist í kast við lögin
Joey Barton hefur ítrekað komist í kast við lögin Vísir/Getty

Atvinnu- og landsliðsmaðurinn fyrrverandi í fótbolta, Joey Barton, mun þurfa að dúsa út árið hið minnsta í varðhaldi í HMP Liverpool fangelsinu eftir að beiðni hans um lausn gegn tryggingu var hafnað. 

Taka átti mál Barton, sem hefur ítrekað komist í kast við lögin, fyrir í dómsal í Liverpool í síðustu viku en fyrirtökunni hefur verið frestað fram til mars á næsta ári. 

Barton er sakaður um að hafa beitt manni á sextugsaldri miklu ofbeldi og ollið honum alvarlegu líkamstjóni á golfvelli í Merseysid í mars fyrr á þessu ári. Er þolandinn, Kevin Lynch, sagður hafa hlotið alvarlega áverka á öðru auga sínu. 

Lögfræðiteymi Barton freistaði þess að fá hann lausan gegn tryggingu en þeirri beiðni var hafnað og mun Englendingurinn því áfram þurfa að vera í varðhaldi í HMP Liverpool fangelsinu þar til að mál hans verður tekið fyrir að nýju.

Eftir að knattspyrnuferlinum lauk sneri Barton sér að þjálfun og hefur til þessa þjálfað neðri deildar lið Fleetwood Town og Bristol Rovers á Englandi. 

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