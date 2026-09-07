Joey Barton mun þurfa að dúsa áfram í fangelsi Aron Guðmundsson skrifar 7. september 2026 22:15 Joey Barton hefur ítrekað komist í kast við lögin Vísir/Getty Atvinnu- og landsliðsmaðurinn fyrrverandi í fótbolta, Joey Barton, mun þurfa að dúsa út árið hið minnsta í varðhaldi í HMP Liverpool fangelsinu eftir að beiðni hans um lausn gegn tryggingu var hafnað. Taka átti mál Barton, sem hefur ítrekað komist í kast við lögin, fyrir í dómsal í Liverpool í síðustu viku en fyrirtökunni hefur verið frestað fram til mars á næsta ári. Barton er sakaður um að hafa beitt manni á sextugsaldri miklu ofbeldi og ollið honum alvarlegu líkamstjóni á golfvelli í Merseysid í mars fyrr á þessu ári. Er þolandinn, Kevin Lynch, sagður hafa hlotið alvarlega áverka á öðru auga sínu. Lögfræðiteymi Barton freistaði þess að fá hann lausan gegn tryggingu en þeirri beiðni var hafnað og mun Englendingurinn því áfram þurfa að vera í varðhaldi í HMP Liverpool fangelsinu þar til að mál hans verður tekið fyrir að nýju. Eftir að knattspyrnuferlinum lauk sneri Barton sér að þjálfun og hefur til þessa þjálfað neðri deildar lið Fleetwood Town og Bristol Rovers á Englandi. Enski boltinn Dómsmál Dómstólar Bretland Mest lesið Á spítala eftir hræðilegt brot: „Þetta er morðtilraun“ Fótbolti „Mun ekki kvarta næst þegar ég borga skatt“ Sport Draumabyrjun Alberts sem reyndist hetja Lazio Fótbolti Ungur Mexíkói sló heimsmet Hafþórs sem vann samt mótið Sport „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Íslenski boltinn Messi og Ronaldo verða loksins liðsfélagar Fótbolti Heiðruðu þjóðarmorðingja fyrir leik Sport Bjargaði mótherja sínum úr logandi bíl Sport Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 1-1| Blikar á toppnum inn í úrslitakeppni Íslenski boltinn Rekinn fimm dögum eftir að hafa lánað Albert Fótbolti Fleiri fréttir Joey Barton mun þurfa að dúsa áfram í fangelsi Raya lengi að taka sig til og Gabriel bestur í glímu Sjáðu sigurmark Ødegaard og glæsilegt jöfnunarmark Maitland-Niles Lögreglan rannsakar átök milli stuðningsmanns og leikmanns Versti stjóri Bretlandseyja? Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Aston Villa jafnaði 56 ára gamalt met Haaland sló met Agüero Hull hélt hreinu og ekkert mark komið hjá Villa Arbeloa í brasi City marði Coventry Steindautt er Tottenham náði í fyrsta stigið Ramsey bjargaði stigi Fallin vonarstjarna Liverpool dæmd en sleppur við fangelsi Stólpagrín gert að leikmanni Ipswich Yfirgefur Liverpool fyrir Sádi-Arabíu Segist aldrei hafa efast um Gakpo Sjáðu mörk Isaks í fyrsta leik Barcola Isak heitur í sigri Liverpool og strax búinn að jafna síðustu leiktíð Carrick himinlifandi eftir kaup sumarsins Mætir gömlu félögunum í Manchester United í endurkomunni til Englands Fékk bombu í andlitið en meiddist á hné Tróð inn lagatitlum og enginn tók eftir því Sér enn eftir að hafa hafnað tækifærinu „Gangandi martröð“ Stórir póstar utan Meistaradeildarhóps Liverpool Skaðar orðspor dómara: Lék sér að því að flauta ekki upp á grín Tielemans tók vítið með Bruno Martinelli seldur til Sádi-Arabíu Sjá meira