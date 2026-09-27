Fótbolti

Costa var hetja Portúgal og Klopp enn án sigurs

Andri Broddason skrifar
Jurgen Klopp hefur verið þjálfari þýska landsliðsins í tvo leiki og ekki enn unnið.
Jurgen Klopp hefur verið þjálfari þýska landsliðsins í tvo leiki og ekki enn unnið. Alexander Hassenstein/Getty Images

Tveir leikir fóru fram í A-deild Þjóðardeildarinnar í kvöld þar sem Noregur tók á móti Portúgal og Þýskaland tók á móti Grikklandi. Portúgal náði að sækja 2-1 sigur í Noregi og Grikkland vann óvænt í Þýskalandi 1-0.

Leikur Noregs og Portúgals var gríðarlega jafn en gestirnir skoruðu fyrsta mark leiksins. Joao Felix nýtti góða sendingu frá Pedro Neto og átti Orjand Nyland í marki Noregs lítinn séns á að verja skotið.

Staðan var 1-0 í hálfleik en það má nánast alltaf gera ráð fyrir að Erling Haaland skori í öllum leikjum sem hann spilar. Leikurinn í kvöld var ekkert öðruvísi þar sem Haaland fékk boltann til sín eftir að Martin Ödegaard gaf háa sendingu í teiginn úr aukaspyrnu.

Jöfnunarmark Noregs var verðskuldað en Nyland gerði mistök í uppspili Noregs og gaf nánast beint á Concalo Ramos sem þakkaði fyrir sig og skoraði auðveldlega í autt markið. Nokkrum mínútum síðar gerði Nyland önnur mistök og missti af boltanum en eftir skoðun myndbandsdómgæslu var markaskorarinn Ramos rangstæður og slapp Nyland því með skrekkinn.

Þegar tíu mínútur voru eftir af leiknum komst Noregur í dauðafæri á að jafna metin þegar Antonio Nusa gaf hælsendingu á Andreas Schelderup sem var í dauðafæri. Diogo Costa var þó á tánum í marki Portúgals og náði að verja skotið frábærlega. Þetta endaði á því að vera síðasta færi leiksins og náði Portúgal að ná 2-1 sigri í Noregi.

Klopp þarf að bíða lengur eftir fyrsta sigrinum

Þýskaland tók á móti Grikklandi og strax frá byrjun leit út fyrir að Þjóðverjar myndu valta yfir gestina. Þýskaland hélt mun meira í boltann en ekki mörg færi sköpuðust og var staðan markalaust í hálfleik.

Í seinni hálfleik héldu yfirburðir Þýskalands áfram en liðið átti erfitt með að koma sér í hættuleg færi. Ísinn brotnaði loksins á 74. mínútu en þvert gegn gangi leiksins var það Grikkland sem skoraði fyrsta mark leiksins.

Dimitrios Kourbelis fékk góðan tíma rétt fyrir utan teig Þýskalands eftir frábæran undirbúning frá Christos Tzolis. Hann skaut í varnarmann Þýskalands sem truflaði Alexander Nubel í marki Þýskalands og kom Grikkjum yfir.

Þjóðverjar gerðu breytingar til að reyna að koma fyrir jöfnunarmarki undir lok leiksins en það hafðist ekki og þurfti liðið að sætta sig við 1-0 tap gegn Grikklandi. Jurgen Klopp er því enn sigurlaus í fyrstu tveim leikjum sínum sem þjálfari þýska landsliðsins.

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