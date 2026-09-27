Costa var hetja Portúgal og Klopp enn án sigurs Andri Broddason skrifar 27. september 2026 20:52 Jurgen Klopp hefur verið þjálfari þýska landsliðsins í tvo leiki og ekki enn unnið. Alexander Hassenstein/Getty Images Tveir leikir fóru fram í A-deild Þjóðardeildarinnar í kvöld þar sem Noregur tók á móti Portúgal og Þýskaland tók á móti Grikklandi. Portúgal náði að sækja 2-1 sigur í Noregi og Grikkland vann óvænt í Þýskalandi 1-0. Leikur Noregs og Portúgals var gríðarlega jafn en gestirnir skoruðu fyrsta mark leiksins. Joao Felix nýtti góða sendingu frá Pedro Neto og átti Orjand Nyland í marki Noregs lítinn séns á að verja skotið. Staðan var 1-0 í hálfleik en það má nánast alltaf gera ráð fyrir að Erling Haaland skori í öllum leikjum sem hann spilar. Leikurinn í kvöld var ekkert öðruvísi þar sem Haaland fékk boltann til sín eftir að Martin Ödegaard gaf háa sendingu í teiginn úr aukaspyrnu. Jöfnunarmark Noregs var verðskuldað en Nyland gerði mistök í uppspili Noregs og gaf nánast beint á Concalo Ramos sem þakkaði fyrir sig og skoraði auðveldlega í autt markið. Nokkrum mínútum síðar gerði Nyland önnur mistök og missti af boltanum en eftir skoðun myndbandsdómgæslu var markaskorarinn Ramos rangstæður og slapp Nyland því með skrekkinn. Þegar tíu mínútur voru eftir af leiknum komst Noregur í dauðafæri á að jafna metin þegar Antonio Nusa gaf hælsendingu á Andreas Schelderup sem var í dauðafæri. Diogo Costa var þó á tánum í marki Portúgals og náði að verja skotið frábærlega. Þetta endaði á því að vera síðasta færi leiksins og náði Portúgal að ná 2-1 sigri í Noregi. Klopp þarf að bíða lengur eftir fyrsta sigrinum Þýskaland tók á móti Grikklandi og strax frá byrjun leit út fyrir að Þjóðverjar myndu valta yfir gestina. Þýskaland hélt mun meira í boltann en ekki mörg færi sköpuðust og var staðan markalaust í hálfleik. Í seinni hálfleik héldu yfirburðir Þýskalands áfram en liðið átti erfitt með að koma sér í hættuleg færi. Ísinn brotnaði loksins á 74. mínútu en þvert gegn gangi leiksins var það Grikkland sem skoraði fyrsta mark leiksins. Dimitrios Kourbelis fékk góðan tíma rétt fyrir utan teig Þýskalands eftir frábæran undirbúning frá Christos Tzolis. Hann skaut í varnarmann Þýskalands sem truflaði Alexander Nubel í marki Þýskalands og kom Grikkjum yfir. Þjóðverjar gerðu breytingar til að reyna að koma fyrir jöfnunarmarki undir lok leiksins en það hafðist ekki og þurfti liðið að sætta sig við 1-0 tap gegn Grikklandi. Jurgen Klopp er því enn sigurlaus í fyrstu tveim leikjum sínum sem þjálfari þýska landsliðsins. Fótbolti Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Albert ekki meira með íslenska landsliðinu Fótbolti Ísrael - Írland 0-3 | Lærisveinar Heimis tóku Ísrael í bakaríið Fótbolti Neitar að biðjast afsökunar á niðrandi færslu um Heimi Fótbolti Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Fótbolti Íslenska landsliðið í bakgarðshlaupum klárt Sport Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk Íslenski boltinn Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Íslenski boltinn „Þetta er þorpið manns“ Íslenski boltinn Hvar er orkan sem sást á Instagram? „Þetta er flatt“ Fótbolti Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Íslenski boltinn Fleiri fréttir Costa var hetja Portúgal og Klopp enn án sigurs Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Ísrael - Írland 0-3 | Lærisveinar Heimis tóku Ísrael í bakaríið Dorgu þurfti að fara meiddur af velli í sigri Danmerkur Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Hvar er orkan sem sást á Instagram? „Þetta er flatt“ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Bayern bjargaði andlitinu gegn neðri deildar liði Íslensku landsliðskonurnar allt í öllu í sigri Inter Neitar að biðjast afsökunar á niðrandi færslu um Heimi Þórir Jóhann kallaður inn í landsliðið Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk Dramatískur sigur og lið Sveindísar á mikilli siglingu Albert ekki meira með íslenska landsliðinu „Þetta er þorpið manns“ Myndaveisla: Ísland gerði svekkjandi jafntefli við Eistland Kane klúðraði víti og heimsmeistararnir voru fljótir að refsa Leikmaður Írlands dregur sig úr leikmannahóp gegn Ísrael „Við eigum að vinna þessa leiki“ Lúxemborg á toppi íslenska riðilsins Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig „Úrslitin eru vonbrigði og leikurinn vonbrigði“ „Það erfiðasta í fótbolta er að skora mörk“ „Láta kné fylgja kviði og keyra dálítið á þá“ Sjáðu mörk úr leik Íslands og Eistlands ásamt vítavörslu Hákons Umfjöllun: Ísland – Eistland 1-1 Svekkjandi jafntefli á Laugardalsvelli Byrjunarlið Íslands gegn Eistlandi: Stefán Teitur og Daníel í hjartanu - Orri fremstur Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn Sjá meira