Fótbolti

Hvar er orkan sem sást á Instagram? „Þetta er flatt“

Aron Guðmundsson skrifar
Kári Árnason og byrjunarlið Íslands í leiknum í gær
Kári Árnason og byrjunarlið Íslands í leiknum í gær Vísir/Samsett

Kári Árnason, fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmaður Íslands í fótbolta gagnrýndi orkustigið í leik íslenska landsliðsins í jafntefli gegn Eistlandi í gær. Hann spyr sig hvers vegna menn sína ekki jafn mikinn anda og baráttu eins og má sjá í Instagram myndböndum frá æfingu liðsins. 

Ísland gerði 1-1 svekkjandi jafntefli við Eistland í C-deild Þjóðadeildarinnar á heimavelli í gær. Slæm úrslit í upphafi keppni þar sem að íslenska landsliðið ætlar sér að toppa sinn riðil sem inniheldur einnig landslið Búlgaríu og Lúxemborg. 

Leikur íslenska liðsins var slæmur, sóknarleikurinn sér í lagi ekki til útflutnings og þá voru sérfræðingar Sýn Sport ekki ánægðir með orkustig leikmanna.

Klippa: Orkulaust og flatt íslenskt landslið

Aðspurður hvort það væri ærið verkefni núna fyrir þjálfarateymið að koma liðinu og spilamennskunni á réttan kjöl fyrir næsta leik á þriðjudaginn gegn Lúxemborg ytra sagði Kári svo vera.

„Það verður að auka orkustigið. Þetta er flatt,“ sagði Kári. „Maður sér Instagram-vídeó af æfingum og þá er mikill hiti og menn alveg að láta hvorn annan finna fyrir því. Einu skiptin sem við fögnum í þessum leik og erum að hvetja er bara þegar Hákon er að bjarga liðinu.“ 

Það séu hægt að hvetja menn áfram ef að eitthvað er gott.

„Fá smá anda í þetta en það er ekki fyrr en Gylfi kemur inn á að þetta byrjar. Þá er hann að öskra á menn. Það vantar bara pínu líf í þetta.“ 

Flatneskjan á liðinu var of mikil að mati Bjarna Guðjónssonar, fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmanns sem var með Kára og Kjartani Atla í settinu eftir leik 

„Það er fullt satt sem Arnar er að segja og rétt sem hann segir: Þeir fylla boxið vel. En þeir fylla boxið svo hægt. Á meðan þú fyllir sóknarboxið þitt hægt, hvað gerist þá með lið andstæðinganna? Þeir fylla boxið líka. Það bara verður traffík í boxinu. Svo eru fyrirgjafirnar, ekki að koma á réttu tempói. Of margar snertingar á boltanum þannig að hlaupin verða erfiðari. 

Takturinn sóknarlega er ekki alveg að virka og svo það sem verra er að þegar takturinn er ekki í lagi sóknarlega, er ekki í lagi varnarlega, þá er þetta það sem þú færð. Færð ekki úrslit og þú nærð ekki í sigra. Við þurfum þrjú mörk til þess að vinna leiki af því við fáum alltaf rúmlega tvö mörk á okkur í hverjum leik.“

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