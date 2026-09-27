Hvar er orkan sem sást á Instagram? „Þetta er flatt“ Aron Guðmundsson skrifar 27. september 2026 16:48 Kári Árnason og byrjunarlið Íslands í leiknum í gær Vísir/Samsett Kári Árnason, fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmaður Íslands í fótbolta gagnrýndi orkustigið í leik íslenska landsliðsins í jafntefli gegn Eistlandi í gær. Hann spyr sig hvers vegna menn sína ekki jafn mikinn anda og baráttu eins og má sjá í Instagram myndböndum frá æfingu liðsins. Ísland gerði 1-1 svekkjandi jafntefli við Eistland í C-deild Þjóðadeildarinnar á heimavelli í gær. Slæm úrslit í upphafi keppni þar sem að íslenska landsliðið ætlar sér að toppa sinn riðil sem inniheldur einnig landslið Búlgaríu og Lúxemborg. Leikur íslenska liðsins var slæmur, sóknarleikurinn sér í lagi ekki til útflutnings og þá voru sérfræðingar Sýn Sport ekki ánægðir með orkustig leikmanna. Klippa: Orkulaust og flatt íslenskt landslið Aðspurður hvort það væri ærið verkefni núna fyrir þjálfarateymið að koma liðinu og spilamennskunni á réttan kjöl fyrir næsta leik á þriðjudaginn gegn Lúxemborg ytra sagði Kári svo vera. „Það verður að auka orkustigið. Þetta er flatt,“ sagði Kári. „Maður sér Instagram-vídeó af æfingum og þá er mikill hiti og menn alveg að láta hvorn annan finna fyrir því. Einu skiptin sem við fögnum í þessum leik og erum að hvetja er bara þegar Hákon er að bjarga liðinu.“ Það séu hægt að hvetja menn áfram ef að eitthvað er gott. „Fá smá anda í þetta en það er ekki fyrr en Gylfi kemur inn á að þetta byrjar. Þá er hann að öskra á menn. Það vantar bara pínu líf í þetta.“ Flatneskjan á liðinu var of mikil að mati Bjarna Guðjónssonar, fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmanns sem var með Kára og Kjartani Atla í settinu eftir leik „Það er fullt satt sem Arnar er að segja og rétt sem hann segir: Þeir fylla boxið vel. En þeir fylla boxið svo hægt. Á meðan þú fyllir sóknarboxið þitt hægt, hvað gerist þá með lið andstæðinganna? Þeir fylla boxið líka. Það bara verður traffík í boxinu. Svo eru fyrirgjafirnar, ekki að koma á réttu tempói. Of margar snertingar á boltanum þannig að hlaupin verða erfiðari. Takturinn sóknarlega er ekki alveg að virka og svo það sem verra er að þegar takturinn er ekki í lagi sóknarlega, er ekki í lagi varnarlega, þá er þetta það sem þú færð. Færð ekki úrslit og þú nærð ekki í sigra. Við þurfum þrjú mörk til þess að vinna leiki af því við fáum alltaf rúmlega tvö mörk á okkur í hverjum leik.“ Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Fótbolti Mest lesið Albert ekki meira með íslenska landsliðinu Fótbolti Neitar að biðjast afsökunar á niðrandi færslu um Heimi Fótbolti Íslenska landsliðið í bakgarðshlaupum klárt Sport Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk Íslenski boltinn „Þetta er þorpið manns“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Íslenski boltinn Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Íslenski boltinn Vill að mótherji hans fari í bann eftir árekstur Formúla 1 Kane klúðraði víti og heimsmeistararnir voru fljótir að refsa Fótbolti Leikmaður Írlands dregur sig úr leikmannahóp gegn Ísrael Fótbolti Fleiri fréttir Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Hvar er orkan sem sást á Instagram? „Þetta er flatt“ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Bayern bjargaði andlitinu gegn neðri deildar liði Íslensku landsliðskonurnar allt í öllu í sigri Inter Neitar að biðjast afsökunar á niðrandi færslu um Heimi Þórir Jóhann kallaður inn í landsliðið Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk Dramatískur sigur og lið Sveindísar á mikilli siglingu Albert ekki meira með íslenska landsliðinu „Þetta er þorpið manns“ Myndaveisla: Ísland gerði svekkjandi jafntefli við Eistland Kane klúðraði víti og heimsmeistararnir voru fljótir að refsa Leikmaður Írlands dregur sig úr leikmannahóp gegn Ísrael „Við eigum að vinna þessa leiki“ Lúxemborg á toppi íslenska riðilsins Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig „Úrslitin eru vonbrigði og leikurinn vonbrigði“ „Það erfiðasta í fótbolta er að skora mörk“ „Láta kné fylgja kviði og keyra dálítið á þá“ Sjáðu mörk úr leik Íslands og Eistlands ásamt vítavörslu Hákons Umfjöllun: Ísland – Eistland 1-1 Svekkjandi jafntefli á Laugardalsvelli Byrjunarlið Íslands gegn Eistlandi: Stefán Teitur og Daníel í hjartanu - Orri fremstur Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn „Held að það sé ekki mikið vesen“ Þrjú lið berjast um eitt öruggt sæti en Fram bjargaði sér Ringulreið hjá Heimi og leikur við Ísrael í uppnámi Lítur til Svía: „Þetta getur gefið þér helling“ Sjá meira