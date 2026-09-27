Ísrael - Írland 0-3 | Lærisveinar Heimis tóku Ísrael í bakaríið Andri Broddason skrifar 27. september 2026 18:16 Jack Moyland kyssti sorgarbandið sitt þegar hann skoraði þriðja mark Írlands. Ben McShane/Getty Images Ísrael tók á móti Írlandi í B-deild Þjóðadeildarinnar og þurfti leikurinn að vera spilaður í Ungverjalandi vegna átaka í ríkjum í kringum Ísrael. Írland var mun betri aðilinn í leiknum og vann leikinn 3-0. Mikið hefur verið fjallað um leikinn upp á síðkastið þar sem ekki eru allir sammála því að Ísrael ætti að fá að spila í Þjóðadeildinni. Leikurinn fór þó fram eftir allt en leikmenn liðanna tókust ekki í hendur og þegar ísraelski þjóðsöngurinn var spilaður þá litu leikmenn írska landsliðsins á jörðina. Strax á 13. mínútu leiksins keyrði James Abankwah upp hægri kant Ísraela og gaf góða fyrirgjöf á Troy Parrott sem kláraði færið vel. Leikmenn voru varla búnir að stilla upp aftur þegar Írland var búið að tvöfalda forystuna. Jack Moylan gaf frábæra sendingu inn fyrir vörn Ísrael á Adam Idah sem kláraði færið vel fram hjá Daniel Peretz í marki Ísrael. Írarnir náðu að halda áfram að nýta sofandi vörn Ísrael og kom þriðja mark Írlands á 25. mínútu þegar Jack Moyland skoraði. Eftir markið fagnaði hann með því að kyssa sorgarband sem leikmenn liðsins voru með í leiknum til þess að minnast fórnarlambanna í árásum Ísrael á Gaza. Staðan var 3-0 í hálfleik en í seinni hálfleik var skiljanlega minni ákefð í Írlandi enda liðið með þriggja marka forystu. Lið Ísraels reyndi hvað það gat að skapa sér færi en góð barátta Írlands kom í veg fyrir öll færi heimamanna. Írland gat því fagnað 3-0 sigri á Ísrael og besta svarið við því að spila leik gegn liði sem þeir vilja ekki spila gegn er að vinna liðið með þremur mörkum. Þjóðadeild karla í fótbolta Fótbolti Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Írland Ísrael