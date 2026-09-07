Raya lengi að taka sig til og Gabriel bestur í glímu

Englandsmeistarar Arsenal voru léttir í bragði þar sem þeir fylltu inn í ýmsar staðhæfingar um liðsfélaga sína, í myndbandi frá ensku úrvalsdeildinni.
Ýmislegt kemur í ljós um leikmenn Arsenal í myndbandinu hér að neðan, þar á meðal hver tekur sér lengstan tíma í að gera sig tilbúinn, hver þykir líklegastur til að klobba mótherja, hver klæðir sig best og hver mun bjóða upp á flottasta nýja fagnið í vetur.
Það kemur kannski ekki á óvart að Gabriel þykir líklegastur í liðinu til að standa sig vel í fjölbragðaglímu, og Mikel Merino er sagður hafa allt til brunns að bera til þess að verða knattspyrnustjóri í framtíðinni.
Myndbandið má sjá hér að neðan.
Englandsmeistararnir hafa byrjað leiktíðina afar vel og unnið fyrstu þrjá leiki sína í ensku úrvalsdeildinni, gegn Coventry, Aston Villa og svo Chelsea í gær. Næst verða þeir á ferðinni í Meistaradeild Evrópu, sem þeir voru grátlega nálægt því að vinna síðasta vor, en Arsenal sækir Napoli heim á miðvikudagskvöld klukkan 19.