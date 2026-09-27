Albert Guðmundsson verður ekki meira með íslenska landsliðinu í yfirstandandi verkefni liðsins í Þjóðadeild UEFA vegna meiðsla sem hann varð fyrir í leik liðsins í gær. Íslenska landsliðið heldur út til Lúxemborgar í dag.
Þetta hefur Vísir fengið staðfest frá KSÍ en Albert meiddist í fyrri hálfleik í fyrsta leik Íslands í Þjóðadeildinni í gær við Eistland á heimavelli sem lauk með svekkjandi 1-1 jafntefli. Ekki hefur verið staðfest hvaða leikmaður verður kallaður inn í hópinn í hans stað.
Samkvæmt heimildum Vísis fór Albert úr axlarlið í leiknum í gær. Í framhaldinu mun hann fara í segulómun þar sem þar sem alvarleiki meiðslanna kemur í ljós.
Það varð ljóst um leið og Albert féll til jarðar í leik gærdagsins að hann væri sárþjáður. Hann gaf strax merki um að fá aðstoð læknateymis íslenska landsliðsins. Dómari leiksins var hins vegar mjög lengi að því að stöðva leikinn.
Íslenska landsliðið heldur út til Lúxemborgar í dag þar sem að bíður leikur við heimamenn á þriðjudaginn kemur. Framundan er svo heimaleikur við Búlgaríu eftir tæpa viku og verkefninu lýkur svo á leik við Eistland ytra þriðjudaginn 6. september.
Um mikið áfall er að ræða fyrir íslenska karlalandsliðið en Albert er með bestu leikmönnum liðsins.