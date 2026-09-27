Fótbolti

Neitar að biðjast af­sökunar á niðrandi færslu um Heimi

Aron Guðmundsson skrifar
Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands og Shlomi Barzel, samskiptastjóri ísraelska knattspyrnusambandsins
Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands og Shlomi Barzel, samskiptastjóri ísraelska knattspyrnusambandsins Vísir/Getty

Shlomi Barzel, samskiptastjóri ísraelska knattspyrnusambandsins, neitaði að biðjast afsökunar á niðrandi færslu um Heimi Hallgrímsson, landsliðsþjálfara Írlands, sem hann birti á samfélagsmiðlum ísraelska knattspyrnusambandsins.

Ísrael og Írland mætast í Þjóðadeild UEFA í Ungverjalandi í dag í leik sem hefur fangað athygli heimspressunnar.

Mikil andstaða er meðal írsku þjóðarinnar gagnvart því að Írar mæti til leiks og spili við Ísraela sökum ástandsins á Gaza og leit um stund út fyrir í gær að leikurinn væri kominn í uppnám.

Löng fundarhöld leikmanna írska landsliðsins og úrsögn eins leikmanns úr landsliðsverkefninu áttu sér stað í gær og ljóst að ekki líður öllum vel með að fara að mæta Ísrael í leik kvöldsins.

Eftir atkvæðagreiðslu meðal leikmanna var ákveðið að írska landsliðið myndi mæta til leiks.

Í gær sátu fulltrúar ísraelska landsliðsins fyrir svörum á blaðamannafundi, þar á meðal samskiptastjóri ísraelska knattspyrnusambandsins, Shlomi Barzel, sem hafði nokkrum dögum áður birt niðrandi færslu um Heimi Hallgrímsson, landsliðsþjálfara Írlands.

Á blaðamannafundi fyrir landsleikjagluggann þar sem írska landsliðið var kynnt var Heimir spurður hvað honum fyndist um að mæta landinu.

„Við erum ekki að spila gegn þjóðarmorði, við erum að spila gegn þjóðarmorði. Við erum að spila gegn Ísrael, við erum ekki að spila með Ísrael,“ sagði Heimir.

Ísraelska knattspyrnusambandið birti í framhaldinu færslu á samfélagsmiðlinum X þar sem Heimir var kallaður: „Fáfróður, hræsnari og heimskur.“

Shlomi segist ábyrgur fyrir færslunni og inntur eftir því á blaðamannafundi hvort hann hygðist biðjast afsökunar á henni svaraði hann því neitandi.

„Ég dreg hins vegar til baka það sem ég skrifaði um heimsku.“

Leikur Ísrael og Írlands í Þjóðadeild UEFA hefst klukkan korter í sjö í kvöld og verður sýndur í beinu streymi á Viaplay.

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