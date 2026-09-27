Neitar að biðjast afsökunar á niðrandi færslu um Heimi Aron Guðmundsson skrifar 27. september 2026 11:45 Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands og Shlomi Barzel, samskiptastjóri ísraelska knattspyrnusambandsins Vísir/Getty Shlomi Barzel, samskiptastjóri ísraelska knattspyrnusambandsins, neitaði að biðjast afsökunar á niðrandi færslu um Heimi Hallgrímsson, landsliðsþjálfara Írlands, sem hann birti á samfélagsmiðlum ísraelska knattspyrnusambandsins. Ísrael og Írland mætast í Þjóðadeild UEFA í Ungverjalandi í dag í leik sem hefur fangað athygli heimspressunnar. Mikil andstaða er meðal írsku þjóðarinnar gagnvart því að Írar mæti til leiks og spili við Ísraela sökum ástandsins á Gaza og leit um stund út fyrir í gær að leikurinn væri kominn í uppnám. Löng fundarhöld leikmanna írska landsliðsins og úrsögn eins leikmanns úr landsliðsverkefninu áttu sér stað í gær og ljóst að ekki líður öllum vel með að fara að mæta Ísrael í leik kvöldsins. Eftir atkvæðagreiðslu meðal leikmanna var ákveðið að írska landsliðið myndi mæta til leiks. Í gær sátu fulltrúar ísraelska landsliðsins fyrir svörum á blaðamannafundi, þar á meðal samskiptastjóri ísraelska knattspyrnusambandsins, Shlomi Barzel, sem hafði nokkrum dögum áður birt niðrandi færslu um Heimi Hallgrímsson, landsliðsþjálfara Írlands. Á blaðamannafundi fyrir landsleikjagluggann þar sem írska landsliðið var kynnt var Heimir spurður hvað honum fyndist um að mæta landinu. „Við erum ekki að spila gegn þjóðarmorði, við erum að spila gegn þjóðarmorði. Við erum að spila gegn Ísrael, við erum ekki að spila með Ísrael,“ sagði Heimir. Israel FA head of communications Shlomi Barzel says he will not apologise for a social media post accusing Ireland boss Heimir Hallgrimsson of ignorance and hypocrisy after the head coach said: 'We are not playing with genocide, we are playing against genocide.' #RTEsoccer pic.twitter.com/TVpTYPtnqq— RTÉ Sport (@RTEsport) September 26, 2026 Ísraelska knattspyrnusambandið birti í framhaldinu færslu á samfélagsmiðlinum X þar sem Heimir var kallaður: „Fáfróður, hræsnari og heimskur.“ Shlomi segist ábyrgur fyrir færslunni og inntur eftir því á blaðamannafundi hvort hann hygðist biðjast afsökunar á henni svaraði hann því neitandi. „Ég dreg hins vegar til baka það sem ég skrifaði um heimsku.“ Leikur Ísrael og Írlands í Þjóðadeild UEFA hefst klukkan korter í sjö í kvöld og verður sýndur í beinu streymi á Viaplay. Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Þjóðadeild karla í fótbolta Írland Ísrael Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Albert ekki meira með íslenska landsliðinu Fótbolti „Þetta er þorpið manns“ Íslenski boltinn Neitar að biðjast afsökunar á niðrandi færslu um Heimi Fótbolti Íslenska landsliðið í bakgarðshlaupum klárt Sport Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk Íslenski boltinn Kane klúðraði víti og heimsmeistararnir voru fljótir að refsa Fótbolti Vill að mótherji hans fari í bann eftir árekstur Formúla 1 Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Fótbolti Leikmaður Írlands dregur sig úr leikmannahóp gegn Ísrael Fótbolti Umfjöllun: Ísland – Eistland 1-1 Svekkjandi jafntefli á Laugardalsvelli Fótbolti Fleiri fréttir Neitar að biðjast afsökunar á niðrandi færslu um Heimi Þórir Jóhann kallaður inn í landsliðið Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk Dramatískur sigur og lið Sveindísar á mikilli siglingu Albert ekki meira með íslenska landsliðinu „Þetta er þorpið manns“ Myndaveisla: Ísland gerði svekkjandi jafntefli við Eistland Kane klúðraði víti og heimsmeistararnir voru fljótir að refsa Leikmaður Írlands dregur sig úr leikmannahóp gegn Ísrael „Við eigum að vinna þessa leiki“ Lúxemborg á toppi íslenska riðilsins Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig „Úrslitin eru vonbrigði og leikurinn vonbrigði“ „Það erfiðasta í fótbolta er að skora mörk“ „Láta kné fylgja kviði og keyra dálítið á þá“ Sjáðu mörk úr leik Íslands og Eistlands ásamt vítavörslu Hákons Umfjöllun: Ísland – Eistland 1-1 Svekkjandi jafntefli á Laugardalsvelli Byrjunarlið Íslands gegn Eistlandi: Stefán Teitur og Daníel í hjartanu - Orri fremstur Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn „Held að það sé ekki mikið vesen“ Þrjú lið berjast um eitt öruggt sæti en Fram bjargaði sér Ringulreið hjá Heimi og leikur við Ísrael í uppnámi Lítur til Svía: „Þetta getur gefið þér helling“ „Ekkert feimnir að tala um það“ Ætlar ekki sömu leið og Óskar Hrafn: „Væri óskandi“ Blaðamannafundi Heimis frestað og von á yfirlýsingu „Enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf“ „Höfum talað digurbarkalega um það“ Valur - Víkingur R. 1-1 | Valur enn á lífi Sjá meira