Enski boltinn

Aston Villa jafnaði 56 ára gamalt met

Stefán Árni Pálsson skrifar
Unai Emery er í vandræðum með sitt lið í ensku úrvalsdeildinni.
Unai Emery er í vandræðum með sitt lið í ensku úrvalsdeildinni. Vísir/getty/Harry Murphy

Áhyggjur fara vaxandi meðal stuðningsmanna Aston Villa eftir markalaust jafntefli liðsins gegn Hull City í ensku úrvalsdeildinni í gær.

Lærisveinar Unai Emery náðu þar sínu fyrsta stigi á tímabilinu en hafa enn ekki skorað mark eftir fyrstu þrjá leikina. Villa hefur því jafnað óskemmtilegt 56 ára gamalt met.

Samkvæmt tölfræði Opta er Aston Villa aðeins annað liðið í sögu ensku efstu deildarinnar sem tekst ekki að skora í fyrstu þremur leikjum sínum tvö tímabil í röð. Ipswich Town gerði það síðast tímabilin 1969-70 og 1970-71.

Villa byrjaði einnig tímabilið 2025-26 skelfilega fyrir framan markið og skoraði ekki í fyrstu fjórum deildarleikjum sínum.

Vandræðin halda áfram að þessu sinni og gegn Hull kom aðeins eitt skot Aston Villa á markið í öllum leiknum. Það kom á 13. mínútu þegar táningurinn George Hemmings reyndi skot.

Ekki hefur hjálpað til að Aston Villa missti tvo af sínum mikilvægustu sóknarmönnum í sumar. Morgan Rogers var seldur frá félaginu og Ollie Watkins fór einnig áður en félagaskiptaglugginn lokaði.

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