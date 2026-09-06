Aston Villa jafnaði 56 ára gamalt met

Áhyggjur fara vaxandi meðal stuðningsmanna Aston Villa eftir markalaust jafntefli liðsins gegn Hull City í ensku úrvalsdeildinni í gær.
Lærisveinar Unai Emery náðu þar sínu fyrsta stigi á tímabilinu en hafa enn ekki skorað mark eftir fyrstu þrjá leikina. Villa hefur því jafnað óskemmtilegt 56 ára gamalt met.
Samkvæmt tölfræði Opta er Aston Villa aðeins annað liðið í sögu ensku efstu deildarinnar sem tekst ekki að skora í fyrstu þremur leikjum sínum tvö tímabil í röð. Ipswich Town gerði það síðast tímabilin 1969-70 og 1970-71.
3 - Aston Villa are just the second team to fail to score in their first three games in consecutive top-flight campaigns after Ipswich Town (1969-70, 1970-71).Frustration. pic.twitter.com/WqjPHIdA0K— OptaJoe (@OptaJoe) September 5, 2026
3 - Aston Villa are just the second team to fail to score in their first three games in consecutive top-flight campaigns after Ipswich Town (1969-70, 1970-71).Frustration. pic.twitter.com/WqjPHIdA0K
Villa byrjaði einnig tímabilið 2025-26 skelfilega fyrir framan markið og skoraði ekki í fyrstu fjórum deildarleikjum sínum.
Vandræðin halda áfram að þessu sinni og gegn Hull kom aðeins eitt skot Aston Villa á markið í öllum leiknum. Það kom á 13. mínútu þegar táningurinn George Hemmings reyndi skot.
Ekki hefur hjálpað til að Aston Villa missti tvo af sínum mikilvægustu sóknarmönnum í sumar. Morgan Rogers var seldur frá félaginu og Ollie Watkins fór einnig áður en félagaskiptaglugginn lokaði.