Kjarni málsins sé að Inga hafi ekki sagt alveg rétt frá Lovísa Arnardóttir skrifar 25. september 2026 08:45 Myndin er tekin þegar Inga tók við sem barna- og menntamálaráðherra í kjölfar þess að Guðmundur Ingi sagði af sér. Vísir/Vilhelm Birgir Guðmundsson, prófessor emeritus við Háskólann á Akureyri, segir umræðu í kringum afsögn Guðmundar Inga Kristinssonar óheppilega fyrir Ingu Sæland, Flokk fólksins og ríkisstjórnina í heild. Kjarni málsins sé að Inga Sæland hafi ekki sagt alveg satt og rétt frá og það geti rýrt traust. Rætt var við Birgi í Bítinu á Bylgjunni um málið. Hann segir „vík milli vina“ Guðmundar Inga og Ingu Sæland og þess vegna verði málið dramatískt. Guðmundur Ingi hafi fylgt henni eins og skugginn í um áratug og það skýri hvers vegna umræða um afsögn hans og aðdraganda þess sé svo tilfinningaþrungin og sterk núna. Allt ætlaði um koll að keyra í þinginu í gær þegar Inga Sæland var spurð út í aðdraganda þess að Guðmundur Ingi Kristinsson sagði af sér embætti mennta- og barnamálaráðherra. „Ég held að þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í stað þess að koma hér fram með dylgjur og ósannindi,“ sagði Inga meðal annars við formann Sjálfstæðisflokksins, Guðrúnu Hafsteinsdóttur. Skilaboði frá aðstoðarmanni Ummælin koma í kjölfar þess að birt voru skilaboð sem Guðmundi Inga bárust frá Guðbjörgu Ingunni Magnúsdóttur, þáverandi aðstoðarmanni hans, í janúar þegar hann var nýkominn af sjúkrahúsi eftir hjartaaðgerð. Í skilaboðunum var honum tjáð að ákvörðun hefði verið tekin um að hann léti af ráðherraembætti. Honum voru boðnir tveir kostir, að tilkynna sjálfur um afsögn sína eða fara í stríð við forystu flokksins. Guðbjörg er eiginkona Ragnars Þórs Ingólfssonar, sem tók sæti í ríkisstjórninni í kjölfar ráðherraskiptanna. Málið hefur verið í umræðunni um nokkurt skeið eftir að Guðmundur Ingi greindi frá því að Inga Sæland hefði gert honum að segja af sér ráðherradómi. Birgir segir umræðurnar á þingi í gær hafa sprungið í loft upp og orðið „skítapottur“ hafi dómínerað umræðuna. Hann segir orðið hvergi til í orðabók en fólk hafi eflaust tilfinningu fyrir því hvað það þýði. „Kjarni málsins sem fer þarna inn á þingið er að það er verið að segja að Inga Sæland hafi ekki sagt alveg satt frá þessu. Hún hafi verið að draga úr og fegra sinn hlut í þessu máli sem virðist vera alveg rétt miðað við þessi skilaboð,“ segir hann og að það virðist, sem dæmi, að það hafi verið búið að ákveða fyrir Guðmund Inga að hann ætti að víkja. Forystukonurnar þrjár í ríkisstjórninni hafi allar verið sammála um það. „Ég get ekki lesið öðruvísi í orð Kristrúnar en að hún hafi vitað af því og verið með í því,“ segir Birgir en Kristrún sagði í samtali við fréttastofu í gær að það væru tvær hliðar á málinu. Guðmundur Ingi hefði tekið sína ákvörðun sjálfur, en svona ákvörðun væri ekki tekin í tómarúmi. Birgir segir greinilegt að þessi ákvörðun hafi legið fyrir en svo sé mögulega óljóst hvert nákvæmlega hlutverk aðstoðarmannanna er. Þar geti verið að menn upplifi hlutina á ólíkan hátt. Birgir segir þetta tilfinningaþrungið og sé eiginlegur skilnaður á milli vina þarna. Skrælir tilfinningarnar frá „En þegar maður skrælir þessi tilfinningamál af þá er það sem stendur eftir að hún sagði opinberlega ekki alveg rétt frá, miðað við það sem var sagt,“ segir Birgir og það sé það sem Guðrún hafi stokkið á í þinginu í gær. Birgir segir þetta auðvitað oft gerast og í raun hversdagslegur hlutur að það slitni úr vinskap í stjórnmálum. En í heild líti málið ekki vel út tilfinningalega gagnvart heilindum þessarar ríkisstjórnar og þessara stjórnmálamanna. Ásýndin geti skipt jafn miklu og veruleikinn „Ásýndin getur skipt alveg jafn miklu máli og veruleikinn,“ segir hann og að það sé afar óheppilegt að þetta æxlist svona, að aðstoðarmaður Guðmundar Inga sé svo eiginkona Ragnars Þórs, sem endar á því að taka við ráðherraembætti í stað hans. „Ég hef engar sérstakar ástæður til að ætla að það hafi skipt einhverju verulegu máli en það gæti það. Þetta er svona og er óheppilegt sérstaklega fyrir þau.“ Sjá einnig: Björn Leví telur einsýnt að Guðmundur Ingi hafi verið beittur ofbeldi Hann segist þó lesa í skilaboð Guðbjargar að hún sé að reyna að ráða honum heilt í málinu og það sé vafasamt að gera of mikið úr því. „Það eru afarkostir sem hann stendur frammi fyrir,“ segir Birgir og því þegar forystukonur ríkisstjórnar segi að hann hafi sjálfur sagt af sér þá sé það mögulega ekki alveg rétt „Ef þú játar á þig eða segir eitthvað undir þrýstingi þá er svona spurning hversu mikið það skiptir máli, hversu satt og rétt það er.“ Birgir telur að þetta mál geti rýrt traust á bæði Flokki fólksins og Ingu Sæland. „Það eru aðallega álitshnekkir fyrir hana en líka fyrir ríkisstjórnina, þær hafa tamið sér, þær stökkva alltaf í vörn hver fyrir aðra og þá verða smitunaráhrif,“ segir hann. Hvort ríkisstjórnin megi við miklu meira segir Birgir að hann telji að þetta mál muni líklega líða hjá en það geti kvarnast úr traustinu og bæst við Evrópumálin sem hafi áhrif á ríkisstjórnina. Hvers konar flokkur Flokkur fólksins er Hann segir það svo undirliggjandi stórmál í þessu öllu hvers konar flokkur Flokkur fólksins er. „Þetta er eiginlega svona foringjaflokkur,“ segir hann og að Inga hafi oft sagt frá því að hann hafi orðið til við eldhúsborðið heima hjá henni og sé hennar flokkur. „Það eru ekki þessir ferlar sem þarf og eru til staðar í eldri flokkum, það eru stofnanir og leið til þess að gera eitthvað,“ segir hann og að þó svo að formenn ráði í öðrum flokkum hverjir verði ráðherrar sé yfirleitt farið í gegnum þingflokkinn með það sem verður að samþykkja. „Ráðherrarnir sitja í umboði þingflokksins en ekki í umboði formannsins.“ Flokkur fólksins Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi Samfylkingin Sjálfstæðisflokkurinn Viðreisn Tengdar fréttir „Ofsalega leið og sár yfir þessari framgöngu hans“ Formaður Flokks fólksins hafnar því alfarið að hún hafi reynt að „bola“ sér inn á sjúkrastofu þar sem þáverandi mennta- og barnamálaráðherra lá eftir hjartaaðgerð í desember. Upplifun hans sé gjörólík upplifun hennar og annarra í Flokki fólksins. 17. september 2026 19:07 Hætti í flokknum eftir samtal Ingu Sæland við eiginkonuna Fyrrverandi mennta- og barnamálaráðherra segir að formaður Flokks fólksins hafi verið ágeng á meðan hann jafnaði sig á sjúkrahúsi eftir hjartaaðgerð. Hún hafi krafist þess að komast inn á sjúkrastofu hans til að segja honum að hann þyrfti að hætta sem ráðherra. Það gerði hann skömmu síðar og sagði sig í kjölfarið úr flokknum. 17. september 2026 16:45 „Mistök að fela honum forystu“ Guðmundur Ingi Þóroddsson segir að það hafi verið mistök að fela nafna sínum, Guðmundi Inga Kristinssyni, forystu í mennta- og barnamálum. Hann telur rétt hafa verið að skipta um ráðherra en segir að það breyti því ekki að gagnrýna megi hvernig staðið var að brotthvarfi hans úr ríkisstjórn. 24. september 2026 19:41 Mest lesið Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Innlent María Sigurðardóttir er látin Innlent Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku Innlent „Mistök að fela honum forystu“ Innlent Kjarni málsins sé að Inga hafi ekki sagt alveg rétt frá Innlent Endurskoða samning SÁÁ Innlent „Ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur“ Innlent Holmes flutt á áfangaheimili Erlent Sorpa skoðar að fara í mál við grenndargámasóða Innlent Banna búrkur og níkab Erlent Fleiri fréttir Kjarni málsins sé að Inga hafi ekki sagt alveg rétt frá Endurskoða samning SÁÁ María Sigurðardóttir er látin Handtekinn fyrir líkamsárás, rán, íkveikju og þjófnað Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku „Það er skilgreiningin á því að pissa í skóinn sinn“ Sorpa skoðar að fara í mál við grenndargámasóða „Mistök að fela honum forystu“ „Ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur“ Uppselt á opnunarmyndina í tveimur sölum Mundaði hníf og skotinn með rafbyssu í Hagkaup á Eiðistorgi Lögregluembættum fækkað verulega Tjón á tveimur bílum þegar tré fauk Mikill vatnsstrókur í Miðfirði Sex skriðuviðvaranir í gildi „Þetta var rétt ákvörðun“ Orðin lýsi skeytingarleysi ríkisstjórnarinnar Litlar breytingar þrátt fyrir lagabreytinguna Pawel leggur frumvarp Gríms um netsölu áfengis fram á ný Um 30 manns innlyksa eftir skriðu sem fór næstum á rútu Nafnið villandi og ekki lýsandi fyrir heilkennið Annað innbrotið á árinu: „Það var svo mikið blóð“ Sautján voru handteknir í aðgerðum lögreglu Inga spurð út í Guðmund Inga: „Þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott“ Rokið, haustlitir og lauf út um allar trissur Fjöldi sjálfsvíga svipaður og fyrri ár Björn Leví telur einsýnt að Guðmundur Ingi hafi verið beittur ofbeldi Tilkynningar um heimilisofbeldi milli foreldra og barna tvöfaldast 350 milljóna tekjur Þingvalla í húfi vegna náttúrupassa Sjá meira