Árás á höfuðstöðvar Öryggisstofnunar Úkraínu Samúel Karl Ólason skrifar 4. september 2026 15:06 Kænugarður hefur orðið fyrir umfangsmiklum árásum að undanförnu. Níu daga í röð. AP/Francisco Seco Rússneskur sjálfsprengidróni hæfði í dag höfuðstöðvar úkraínsku leyniþjónustunnar sem kallast Öryggisstofnun Úkraínu (SBU). Forseti Úkraínu segir að drónanum hafi verið miðað á skrifstofu yfirmanns leyniþjónustunnar og að leiðtogum SBU hafi verið skipað að svara fyrir sig með sambærilegum hætti. Að minnsta kosti níu eru særðir eftir árásina sem var gerð í hjarta gömlu borgarinnar í Kænugarði en höfuðstöðvar SBU eru á móti dómkirkju Sankti Sófíu, sem er á minjaskrá UNESCO. Þar nærri má einnig finna sendiráð ýmissa ríkja. Þetta er fyrsta árásin sem er gerð á höfuðstöðvar SBU en hingað til hafa Rússar forðast árásir á bygginguna. Sjá einnig: Ásakanir á víxl milli leyniþjónusta eftir skothríð í Kænugarði Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, tjáði sig um árásina í dag. Hann sagðist hafa skipað Olesandr Poklad, yfirmanni SBU, að svara fyrir sig með sambærilegum hætti. Forsetinn tók sérstaklega fram að svarið ætti að endurspegla árás Rússa og að úkraínski herinn myndi styðja aðgerðina. I spoke with the Head of the Security Service of Ukraine, Oleksandr Poklad. Unfortunately, a Russian drone struck the central building of the Security Service of Ukraine on Volodymyrska Street in Kyiv, across from St. Sophia Cathedral. All emergency services are on the scene.…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2026 Í öðru tísti sagðist Selenskí þegar hafa rætt við Poklad. Búið væri að velja skotmark svarárásarinnar og hún yrði gerð á réttum tíma til að auka líkur á því að hún heppnaðist. Utanríkisráðherra Úkraínu segir að um töluverða stigmögnun sé að ræða sem krefjist viðbragða. Þá bendir hann á að Rússar hafi gert þessa árás á sama tíma og verið sé að reyna að blása nýju lífi í friðarviðræður en þeir Jared Kushner og Steve Witkoff, tengdasonur og vinur Donalds Trump, eru sagðir ætla til Moskvu og svo Kænugarðs um helgina. Kushner og Witkoff hafa litlum sem engum árangri náð í viðræðunum en þeir fóru síðast á fund Vladimírs Pútín í Moskvu í janúar. Þeir hafa hvorugur farið til Kænugarðs áður. A Russian Shahed directly struck the office of acting SBU chief Oleksandr Poklad inside the Security Service's central building in Kyiv, President Zelensky said. The strike hit near Volodymyrska Street, close to Zoloti Vorota, and a fire broke out at the scene. Zelensky said he… https://t.co/uzmdHp4yNV pic.twitter.com/oNprGC1DAA— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 4, 2026 Hvernig þeir, og þá sérstaklega Witkoff, hafa haldið á spöðunum hvað varðar stríðið í Úkraínu hefur þó lengi verið gagnrýnt af ráðamönnum í Evrópu og öðrum. Pútín sagði á blaðamannafundi fyrr í vikunni að hann og hans menn gætu hæglega unnið með fólki sem þeir „þekkja vel og treysta“. Var hann þar að tala um Kushner og Witkoff. Kyiv Independent segir að mögulega verði ekkert af ferð þeirra Kushners og Wikoffs til Kænugarðs, þar sem Witkoff óttist að fljúga þangað. Fjölmargir þjóðarleiðtogar hafa á undanförnum árum farið til Kænugarð og þá með lest. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, fór þá ferð með þó nokkrum öðrum þjóðarleiðtogum fyrr á árinu. Nýir drónar og fleiri árásir Litlar hreyfingar verða á víglínunni í austurhluta Úkraínu en bæði ríki virðast setja sífellt meiri þunga í langdrægar árásir. Úkraínumenn leggja mikla áherslu á olíuvinnsluinnviði og hagkerfi Rússlands. Rússar gera einnig slíkar árásir en hafa aukið á árásir sínar á óbreytta borgara. Mannfall þeirra í Úkraínu hefur aukist til muna að undanförnu. Rússar eru farnir að beita nýrri kynslóð Geran/Shahed sjálfsprengidróna sem eru þotuknúnir. Þannig ferðast þeir mun hraðar en fyrri kynslóðir drónanna og gerir það Úkraínumönnum erfiðara um vik með að skjóta þá niður. Þetta er níundi dagurinn í röð þar sem Rússar hafa gert árásir á Kænugarð. Kyiv Independent segir höfuðborgina verða fyrir nánast linnulausum árásum áðurnefndra dróna eða skotflauga. Úkraínumenn eru sérstaklega viðkvæmir fyrir skotflaugum vegna skorts á flugskeytum í Patriot-loftvarnarkerfi. Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Rússland Hernaður Mest lesið Myndband af banaslysinu í töluverðri dreifingu Innlent Kviðdómandi neitar að fylgja reglum um sönnunarbyrði Erlent Hugsi yfir framlagi Kristrúnar Innlent Vilja að heimskortið sýni Afríku í réttum hlutföllum Erlent Eyvindur P. 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