Sjúkratryggingar og SÁÁ hafa náð saman um að endurskoða samning sinn til að styrkja stjórnarhætti og skapa skýrari umgjörð um heilbrigðisþjónustu SÁÁ. Tryggja þurfi fagleg gæði og góða stjórnarhætti.
Töluvert hefur gengið á hjá SÁÁ eftir að starfslokasamningur var gerður við Ragnheiði Huldu Friðriksdóttur, forstjóra SÁÁ. Í kjölfarið tilkynntu Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga, og Þóra Björk Ingólfsdóttir, fagstjóri á Vík, að þær myndu láta af störfum. Í viðtali á Vísi fordæmdi Þóra Björk vinnubrögð stjórnar SÁÁ sem hafi haft óeðlileg afskipti af meðferðarstarfi SÁÁ og logið síðan í fjölmiðlum. Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SÁÁ, þvertók fyrir að hafa logið.
Ekki verður tekið við nýjum sjúklingum inn á Sjúkrahúsið Vog um óákveðinn tíma vegna mönnunarvanda. Nýr framkvæmdastjóri lækninga er eini sérfræðilæknirinn að störfum og aðrir mæta ekki til vinnu.
Í tilkynningu frá Sjúkratryggingum er sagt að brugðist sé við ástandinu með því að endurskoða núgildandi samkomulag.
„Markmiðið með endurskoðuninni er að styrkja ákvæði samnings aðila um stjórnarhætti sem meðal annars tryggi armslengd milli félagasamtakanna og faglegrar stjórnunar heilbrigðisþjónustu. Á sama tíma verði tryggt að hér eftir sem hingað til verði heilbrigðisþjónustan veitt í nafni SÁÁ. Jafnframt verði áfram unnið á grundvelli sömu hugmyndafræði og stefnu varðandi þjónustu, sbr. gildandi samning,“ segir í tilkynningunni.
Umræddar breytingar geti falist í því að skipa þriggja til fimm manna stjórn yfir heilbrigðisþjónustunni sem verði að meirihluta skipuð óháðum aðilum sem hafi það hlutverk að tryggja fagleg gæði og góða stjórnarhætti. Sjúkratryggingar og SÁÁ munu hafa samráð um skipunina. Framkvæmdastjórn SÁÁ mun samkvæmt þessu fyrirkomulagi gegna hlutverki eiganda heilbrigðisþjónustunnar og taka þátt í að móta almennar áherslur hennar í samráði við stjórn.
„Þetta er mikilvægt skref til að endurvekja traust og skapa grundvöll fyrir því að starfsemi SÁÁ komist í betra og stöðugra horf. Það skiptir fyrst og fremst máli fyrir fólkið sem treystir á þessa mikilvægu þjónustu. Við viljum nú horfa fram á veginn og leggja okkar af mörkum til að skapa þann stöðugleika sem þarf svo starfsfólk geti einbeitt sér að því sem mestu máli skiptir – að veita góða heilbrigðisþjónustu,“ er haft eftir Sigurði H. Helgasyni, forstjóra Sjúkratrygginga.
Með breytingunum sé stuðlað að auknu trausti, bæði meðal starfsmanna og í samfélaginu almennt.
„Það er gott að vera komin með sameiginlega niðurstöðu með Sjúkratryggingum. Við viljum skýra ábyrgð og verkaskiptingu. Um leið skiptir okkur miklu að þjónustan verði áfram veitt í nafni SÁÁ og byggi á þeirri hugmyndafræði sem starfið hvílir á. Með þetta að leiðarljósi viljum við efla traust á starfseminni og skapa nýjum forstjóra og starfsfólki góðar aðstæður til að sinna sjúklingum,“ er haft eftir Önnu Hildi Guðmundsdóttur, formanni SÁÁ.