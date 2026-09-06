Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Ester Ósk Árnadóttir skrifar 6. september 2026 16:00 KA fór af botninum. Diego/Vísir KA komst upp úr botnsæti Bestu deildar karla í fótbolta með 2-1 sigri á heillum horfnum Blikum á Akureyri í lokaumferðinni fyrir skiptingu. KA er þó enn í fallsæti. KA byrjaði leikinn af miklum krafti og skapaði sér strax hættuleg færi. Strax á annarri mínútu fékk Hans Viktor Guðmundsson dauðafæri eftir sendingu frá Adam Ægi Pálssyni en setti boltann í slána. Heimamenn þurftu þó ekki að bíða lengi eftir marki. Á níundu mínútu fékk KA hornspyrnu og boltinn barst á kollinn á Hans Viktor sem stangaði hann í netið og kom KA í 1-0. Forystan entist þó aðeins í þrjár mínútur. Breiðablik fékk hornspyrnu á 12. mínútu og Jónatan Guðni Arnarsson jafnaði metin af stuttu færi. KA hafði byrjað leikinn mun betur en eftir jöfnunarmarkið náðu Blikar smám saman betri tökum á leiknum. Gestirnir voru meira með boltann og ógnuðu marki KA nokkrum sinnum. Ívar Arnbro Þórhallsson í marki KA þurfti meðal annars að hafa sig allan við þegar Kristófer Ingi Kristinsson skallaði að marki eftir hornspyrnu á 22. mínútu. Þá fékk Anton Logi Lúðvíksson gott tækifæri á 28. mínútu eftir mistök í vörn KA en skot hans fór fram hjá. Staðan var því 1-1 í hálfleik. Leikurinn var jafn í síðari hálfleik. Það var svo á 61. mínútu að heimamenn komustu yfir. Birgir Baldvinsson átti þá sendingu inn á Mikaleg Breka Þórðarsson sem kláraði færið frábærlega og kom KA í 2-1. Breiðablik komst tvisvar í ákjósanlegar stöður til að jafna með stuttu millibili, fyrst átti Óli Valur Ómarsson skot að marki sem Ívar Arnbro varði og stuttu síðan fékk Ásgeir Helgi Orrason boltann inn á miðjum teig KA en skotið beint á Ívar í markinu. KA fékk þó líka sín tækifæri meðal annars átti Birgir Baldvinsson sláarskot á 83. mínútu en lokamínúturnar urðu spennuþrungnar fyrir áhorfendur. Það lá mikið á KA liðinu undir lokin en þeir stóðust pressuna og lönduðu mikilvægum sigri, 2-1. Atvik leiksins Það er hægt að nefna tvennt annars vegar seinna mark KA sem hin 19 ára gamli, uppaldi KA maður Mikael Breki Þórðarsson skoraði. Markið gæti reynst ansi dýrmætt í þeirri baráttu sem er framundan hjá KA. Þá má sömuleiðis nefna atvikið þegar Danijel Dejan Djuric var of lengi að fara af velli og KA var því manni færri í um fjórar mínútur. Á þeim tíma komst KA varla í boltann og pressa Breiðabliks var þung. Heimamenn náðu þó að þrauka og um síðir kom Jakob Héðinn Róbertsson inn á völlinn. Stjörnur og skúrkar Það eru ansi margir í KA liðinu sem hægt er að taka út fyrir sviga. Fyrirliðinn Hans Viktor Guðmundsson var frábær, skoraði meðal annars fyrra markið. Þá eru það uppöldu mennirnir annars vegar markaskorarinn Mikael Breki Þórðarsson og Snorri Kristinsson sem hlupu um allan völl og börðust sem og Jeppe Pedersen. Breiðablik komst oft í ákjósanlegar stöður framarlega á vellinum en fóru ítrekað illa með þær, voru til dæmis ofan á í flestu eftir að hafa jafnað leikinn í fyrri hálfleik. Sóknarlína Breiðabliks stóð þannig ekki fyrir sínu í dag. Stemmning og umgjörð Það mátti vel finna fyrir spennunni í stúkunni eftir að KA komst yfir. Stuðningsfólk KA þráði sigurinn og eftir því sem leið á leikinn varð biðin eftir lokaflautinu sífellt erfiðari. Fögnuðurinn var því mikill þegar Twana Khalid Ahmed flautaði loks leikinn af. Dómarinn Átti ágætan leik, hélt línunni nokkurn veginn þeirra sömu allan leikinn. Ólafur Ingi Skúlason þjálfari Breiðabliks vildi meina að það hafi verið brot í aðdraganda seinna marks KA og ef svo er dregur það dómarateymið niður í einkunn. Ólafur Ingi Skúlason: „Inn vildi boltinn ekki“ Ólafur Ingi Skúlason.Sýn Sport „Við erum sárir og svekktir að fá ekki meira út úr þessum leik. Þetta var mikill baráttuleikur eins við bjuggumst við og sennilega ekki fallegur fótboltaleikur en örugglega skemmtilegur. Það var mikið af návígum og mikið af baráttu, frekar lokaður myndi ég segja. Við lendum undir hér í síðari hálfleik en ég set stórt spurningarmerki hvort það hafi verið brot í aðdragandanum og miða við línuna í dómgæslunni í dag að þá hefði hann átt að flauta.“ KA komst yfir snemma leiks. „Við byrjum illa fyrstu fimm mínúturnar og erum bara á hælunum en svo skora þeir gott mark eftir hornspyrnu og þá vöknum við til lífsins, komum sterkir inn í þetta og náum að jafna. Við vorum síðan líklegri mest megnis af fyrri hálfleik. Síðan finnst mér þetta bara í járnum fram að 2-1 markinu í síðari hálfleik. Þannig á þeim tímapunkti færist KA neðar á völlinn og við tökum völdin á vellinum. Við sköpum okkur góðar stöður og góð færi en inn vildi boltinn ekki.“ Ólafur var nokkuð sáttur við frammistöðuna. „Við tökum með okkur úr þessum leik að frammistaðan í heild sinni var nokkuð góð. Mér fannst hún að mörgu leiti betri í dag en kannski í síðustu tveimur leikjum. Mér fannst hún jafnari í gegnum báða hálfleikanna sem mér finnst við hafa verið í brasi með að gera undanfarið. Heilt yfir erum við svekktir með úrslitin en við erum sæmilega sáttir við frammistöðuna.“ Framundan er leikur hjá Breiðablik sem öll lið vilja spila en þeir mæta Afturelding í úrslitum Mjólkurbikarsins um næstu helgi. „Hugurinn hefur verið við þetta verkefni en nú tekur við frábær bikar vika. Það er mikil tilhlökkun, við erum búin að vinna okkur inn þennan möguleika og eigum bara skilið að vera þarna. Þannig þetta er mjög spennandi.“ Íslenski boltinn KA Besta deild karla Breiðablik