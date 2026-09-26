Leikmaður Írlands dregur sig úr leikmannahóp gegn Ísrael Andri Broddason skrifar 26. september 2026 20:17 Gavin Bazunu hefur dregið sig úr leikmannahóp Írlands í leikjunum gegn Ísrael. Ben McShane/Getty Images Mikill hiti er innan írska knattspyrnusambandsins fyrir leik liðsins gegn Ísrael í Þjóðadeildinni. Kosningar voru innan leikmanna félagsins hvort þeir ættu að spila og meirihlutinn sagði já en Gavin Bazunu hefur dregið sig úr landsliðshópnum. Ástæðan fyrir því er að hann vill ekki spila gegn Ísrael þar sem það fer gegn hans trú sem er að morð á saklausu fólki sé rangt. Þetta tilkynnti hann í færslu á Instagram en hann tók sérstaklega fram að hann hefði ekkert gegn ísraelsku fólki heldur aðeins hræðilegu atburðunum sem eru að gerast á Gaza-svæðinu. View this post on Instagram A post shared by Gavin Bazunu (@gavin_bazunu) Heimir Hallgrímsson þjálfari Írlands sagði á blaðamannafundi að allir aðrir leikmenn væru klárir í leikinn og tilbúnir að mæta Ísraelum. Leikurinn hefur verið mikið á milli tannanna á fólki og eru skiptar skoðanir um hvort Írland eigi að spila leikinn. Ísraelska knattspyrnusambandið hefur tilkynnt að „fótboltinn hefur unnið“ eftir að leikmenn Írlands ákváðu að taka þátt í leiknum. Shlomi Barcel, talsmaður ísraelska knattspyrnusambandsins, tók til baka athugasemdir sínar um Heimi þegar hann kallaði hann heimskan en neitaði að biðjast afsökunar á athugasemdunum. Barzel mætti á blaðamannafundinn með ræðu sem hann skrifaði fyrir fram þar sem hann vildi aðskilja pólitík og fótbolta. „Það þarf að viðhalda aðskilnaði fótbolta og pólitíkur, allt annað leiðir til ringulreiðar og getur endað með hræðilegum afleiðingum fyrir leikinn sem við elskum. Írska knattspyrnusambandið og leikmenn landsliðsins áttuðu sig á því, þrátt fyrir að það hafi tekið langan tíma fyrir þá.“ The Israel FA confirm they filed a complaint to UEFA over the dismissal of Saied Abu Farchi against Austria. “It was an imitation of a snooker player, such as the legendary Ken Doherty for example.” #RTEsoccer pic.twitter.com/kjUwtCL6oN— RTÉ Sport (@RTEsport) September 26, 2026 Upplestur Barcel má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan. Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Fótbolti Þjóðadeild karla í fótbolta Ísrael Mest lesið Umfjöllun: Ísland – Eistland 1-1 Svekkjandi jafntefli á Laugardalsvelli Fótbolti Blaðamannafundi Heimis frestað og von á yfirlýsingu Fótbolti Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Fótbolti Ringulreið hjá Heimi og leikur við Ísrael í uppnámi Fótbolti „Stoltur af henni og hún á þetta mjög mikið skilið“ Sport Haaland mætir ekki í viðtal eftir tíðindi dagsins Sport Úrvalsdeildarfélög undirbúa málsókn gegn City Sport Sjáðu stórkostlega aukaspyrnu Daníels Tristans gegn Frökkum Fótbolti Allt vitlaust á landsliðsæfingu þegar ungir mættu gömlum Sport Einkunnir Íslands: Vonbrigðarbyrjun í Þjóðardeildinni Sport Fleiri fréttir Leikmaður Írlands dregur sig úr leikmannahóp gegn Ísrael „Við eigum að vinna þessa leiki“ Lúxemborg á toppi íslenska riðilsins Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig „Úrslitin eru vonbrigði og leikurinn vonbrigði“ „Það erfiðasta í fótbolta er að skora mörk“ „Láta kné fylgja kviði og keyra dálítið á þá“ Sjáðu mörk úr leik Íslands og Eistlands ásamt vítavörslu Hákons Umfjöllun: Ísland – Eistland 1-1 Svekkjandi jafntefli á Laugardalsvelli Byrjunarlið Íslands gegn Eistlandi: Stefán Teitur og Daníel í hjartanu - Orri fremstur Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn „Held að það sé ekki mikið vesen“ Þrjú lið berjast um eitt öruggt sæti en Fram bjargaði sér Ringulreið hjá Heimi og leikur við Ísrael í uppnámi Lítur til Svía: „Þetta getur gefið þér helling“ „Ekkert feimnir að tala um það“ Ætlar ekki sömu leið og Óskar Hrafn: „Væri óskandi“ Blaðamannafundi Heimis frestað og von á yfirlýsingu „Enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf“ „Höfum talað digurbarkalega um það“ Valur - Víkingur R. 1-1 | Valur enn á lífi Umfjöllun: Þór/KA - Fram 1-2 | Fram áfram í Bestu Sjáðu stórkostlega aukaspyrnu Daníels Tristans gegn Frökkum Lærisveinn Heimis tók af skarið: „Leikurinn við Ísrael ætti ekki að fara fram“ Manchester City dæmt í 114 af 115 ákæruliðum Umfjöllun: Ísland - Frakkland 1-1 | Draumamark Daníels og eitt stig Kósíheit inni og volg mjólk eftir æfingu: „Galið að skjóta svona á okkar kynslóð“ Arnar og Orri sátu fyrir svörum daginn fyrir fyrsta leik Valur í hættu á að falla í fyrsta skipti í sögunni Sjá meira