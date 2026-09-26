Fótbolti

Leik­maður Ír­lands dregur sig úr leikmannahóp gegn Ísrael

Andri Broddason skrifar
Gavin Bazunu hefur dregið sig úr leikmannahóp Írlands í leikjunum gegn Ísrael.
Gavin Bazunu hefur dregið sig úr leikmannahóp Írlands í leikjunum gegn Ísrael. Ben McShane/Getty Images

Mikill hiti er innan írska knattspyrnusambandsins fyrir leik liðsins gegn Ísrael í Þjóðadeildinni. Kosningar voru innan leikmanna félagsins hvort þeir ættu að spila og meirihlutinn sagði já en Gavin Bazunu hefur dregið sig úr landsliðshópnum.

Ástæðan fyrir því er að hann vill ekki spila gegn Ísrael þar sem það fer gegn hans trú sem er að morð á saklausu fólki sé rangt. Þetta tilkynnti hann í færslu á Instagram en hann tók sérstaklega fram að hann hefði ekkert gegn ísraelsku fólki heldur aðeins hræðilegu atburðunum sem eru að gerast á Gaza-svæðinu.

Heimir Hallgrímsson þjálfari Írlands sagði á blaðamannafundi að allir aðrir leikmenn væru klárir í leikinn og tilbúnir að mæta Ísraelum. Leikurinn hefur verið mikið á milli tannanna á fólki og eru skiptar skoðanir um hvort Írland eigi að spila leikinn.

Ísraelska knattspyrnusambandið hefur tilkynnt að „fótboltinn hefur unnið“ eftir að leikmenn Írlands ákváðu að taka þátt í leiknum. Shlomi Barcel, talsmaður ísraelska knattspyrnusambandsins, tók til baka athugasemdir sínar um Heimi þegar hann kallaði hann heimskan en neitaði að biðjast afsökunar á athugasemdunum.

Barzel mætti á blaðamannafundinn með ræðu sem hann skrifaði fyrir fram þar sem hann vildi aðskilja pólitík og fótbolta.

„Það þarf að viðhalda aðskilnaði fótbolta og pólitíkur, allt annað leiðir til ringulreiðar og getur endað með hræðilegum afleiðingum fyrir leikinn sem við elskum. Írska knattspyrnusambandið og leikmenn landsliðsins áttuðu sig á því, þrátt fyrir að það hafi tekið langan tíma fyrir þá.“

Upplestur Barcel má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan.

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