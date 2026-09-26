Fótbolti

Sjáðu mörk úr leik Ís­lands og Eist­lands á­samt vítavörslu Hákons

Andri Broddason skrifar
Andri Lucas Guðjohnsen kom Íslandi í forystuna með góðum skalla.
Andri Lucas Guðjohnsen kom Íslandi í forystuna með góðum skalla. Anton/Vísir

Ísland tók á móti Eistlandi í fyrsta leik í riðlakeppni Þjóðadeildarinnar. Leikurinn endaði með svekkjandi 1-1 jafntefli þar sem búist var við að Ísland myndi vinna stórt fyrir leik.

Ísland stýrði fyrri hluta leiksins en eftir sem leið á fyrri hálfleikinn byrjaði Eistland að sækja í sig veðrið. Liðin virust fara jöfn til búningsherbergja en mark Andra Lucasar heldur Íslandi í 1-0 forystu í hálfleik.

Snemma í seinni hálfleik fékk Eistland vítaspyrnu og fór Kevor Palumets á punktinn fyrir Eista. Hákon Rafn Valdimarsson vissi nákvæmlega hvert Palumets ætlaði að skjóta og varði vítið glæsilega og náði Ísland að halda forystunni.

Ekki löngu eftir vítaspyrnuna fer eistneska liðið að sækja í sig veðrir og sendir Rasmum Peetson frábæra fyrirgjöf inn í vítateig Íslands. Þar var Maksim Paskotsi á tánum og náði að skalla boltann fram hjá Hákoni í markinu og staðan orðin jöfn 1-1.

Klippa: 1-1 Eistland jafnar metin með skallamarki
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