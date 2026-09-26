Sjáðu mörk úr leik Íslands og Eistlands ásamt vítavörslu Hákons Andri Broddason skrifar 26. september 2026 16:56 Andri Lucas Guðjohnsen kom Íslandi í forystuna með góðum skalla. Anton/Vísir Ísland tók á móti Eistlandi í fyrsta leik í riðlakeppni Þjóðadeildarinnar. Leikurinn endaði með svekkjandi 1-1 jafntefli þar sem búist var við að Ísland myndi vinna stórt fyrir leik. Ísland stýrði fyrri hluta leiksins en eftir sem leið á fyrri hálfleikinn byrjaði Eistland að sækja í sig veðrið. Liðin virust fara jöfn til búningsherbergja en mark Andra Lucasar heldur Íslandi í 1-0 forystu í hálfleik. Snemma í seinni hálfleik fékk Eistland vítaspyrnu og fór Kevor Palumets á punktinn fyrir Eista. Hákon Rafn Valdimarsson vissi nákvæmlega hvert Palumets ætlaði að skjóta og varði vítið glæsilega og náði Ísland að halda forystunni. Ekki löngu eftir vítaspyrnuna fer eistneska liðið að sækja í sig veðrir og sendir Rasmum Peetson frábæra fyrirgjöf inn í vítateig Íslands. Þar var Maksim Paskotsi á tánum og náði að skalla boltann fram hjá Hákoni í markinu og staðan orðin jöfn 1-1. Klippa: 1-1 Eistland jafnar metin með skallamarki Fótbolti Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Ísland - Eistland 1-1 | Svekkjandi jafntefli fyrir Ísland Fótbolti Blaðamannafundi Heimis frestað og von á yfirlýsingu Fótbolti Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Fótbolti Ringulreið hjá Heimi og leikur við Ísrael í uppnámi Fótbolti „Stoltur af henni og hún á þetta mjög mikið skilið“ Sport Haaland mætir ekki í viðtal eftir tíðindi dagsins Sport Úrvalsdeildarfélög undirbúa málsókn gegn City Sport Sjáðu stórkostlega aukaspyrnu Daníels Tristans gegn Frökkum Fótbolti Allt vitlaust á landsliðsæfingu þegar ungir mættu gömlum Sport Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Láta kné fylgja kviði og keyra dálítið á þá“ Sjáðu mörk úr leik Íslands og Eistlands ásamt vítavörslu Hákons Ísland - Eistland | Nýtt upphaf í Þjóðadeildinni Byrjunarlið Íslands gegn Eistlandi: Stefán Teitur og Daníel í hjartanu - Orri fremstur Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn „Held að það sé ekki mikið vesen“ Þrjú lið berjast um eitt öruggt sæti en Fram bjargaði sér Ringulreið hjá Heimi og leikur við Ísrael í uppnámi Lítur til Svía: „Þetta getur gefið þér helling“ „Ekkert feimnir að tala um það“ Ætlar ekki sömu leið og Óskar Hrafn: „Væri óskandi“ Blaðamannafundi Heimis frestað og von á yfirlýsingu „Enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf“ „Höfum talað digurbarkalega um það“ Valur - Víkingur R. 1-1 | Valur enn á lífi Umfjöllun: Þór/KA - Fram 1-2 | Fram áfram í Bestu Sjáðu stórkostlega aukaspyrnu Daníels Tristans gegn Frökkum Lærisveinn Heimis tók af skarið: „Leikurinn við Ísrael ætti ekki að fara fram“ Manchester City dæmt í 114 af 115 ákæruliðum Umfjöllun: Ísland - Frakkland 1-1 | Draumamark Daníels og eitt stig Kósíheit inni og volg mjólk eftir æfingu: „Galið að skjóta svona á okkar kynslóð“ Arnar og Orri sátu fyrir svörum daginn fyrir fyrsta leik Valur í hættu á að falla í fyrsta skipti í sögunni Kanónur og ungstirni í ótrúlegri baráttu um Íslandsmeistaratitil Mattías Kjeld valdi KR Sjáðu mörkin í Osló og Dorgu nota Ödegaard eins og hundasleða Kominn fram úr Zlatan og Ronaldo Segir Heimi skorta skilning og vill hann burt „Maður verður með hjartað í buxunum næstu tvær helgar“ Sjá meira