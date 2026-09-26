Lúxemborg á toppi íslenska riðilsins Andri Broddason skrifar 26. september 2026 19:07 Lúxemborg náði að vinna Búlgaríu á útivelli. Fédération Luxembourgeoise de Football Á sama tíma og Ísland og Eistland mættust var annar leikur í riðlinum. Þar tók Búlgaría á móti Lúxemborg og enduðu gestirnir á því að vinna 2-1 sigur. Lúxemborg situr því á toppi fjórða riðils C-deildar Þjóðadeildarinnar. Heimamenn í Búlgaríu byrjuðu með látum og komust í forystuna á átjándu mínútu. Þar var Dimitar Velkovski með frábæra fyrirgjöf sem Asen Chandarov gat lagt þægilega í markið. Eftir að heimamenn fengu forystuna róaðist leikurinn aðeins og sköpuðust ekki mörg hættuleg færi. Áður en fyrri hálfleikurinn kláraðist náði Leandro Barreiro að jafna metin fyrir Lúxemborg og var staðan 1-1 í hálfleik. Snemma í seinni hálfleik gerðu bæði lið skiptingu þar sem þau reyndu að opna vörn andstæðingsins. Það gekk loksins á 65. mínútu þegar Vincent Thill kom Lúxemborg í forystuna. Lúxemborg fékk hornspyrnu þar sem boltinn datt fyrir Thill sem kom honum í markið. Eftir markið byrjaði Búlgaría að sækja meira og skapa sér færi til þess að jafna leikinn. Það tókst þó ekki og endaði Lúxemborg á að vinna góðan sigur á útivelli. Ísland heldur til Lúxemborgar og mætir liðinu ytra á þriðjudaginn og má búast við erfiðum leik. Eftir sigurinn er Lúxemborg á toppi riðilsins og því mikilvægt fyrir Ísland að vinna næsta leik. Þjóðadeild karla í fótbolta Fótbolti Mest lesið Umfjöllun: Ísland – Eistland 1-1 Svekkjandi jafntefli á Laugardalsvelli Fótbolti Blaðamannafundi Heimis frestað og von á yfirlýsingu Fótbolti Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Fótbolti Ringulreið hjá Heimi og leikur við Ísrael í uppnámi Fótbolti „Stoltur af henni og hún á þetta mjög mikið skilið“ Sport Haaland mætir ekki í viðtal eftir tíðindi dagsins Sport Úrvalsdeildarfélög undirbúa málsókn gegn City Sport Sjáðu stórkostlega aukaspyrnu Daníels Tristans gegn Frökkum Fótbolti Allt vitlaust á landsliðsæfingu þegar ungir mættu gömlum Sport Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Við eigum að vinna þessa leiki“ Lúxemborg á toppi íslenska riðilsins Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig „Úrslitin eru vonbrigði og leikurinn vonbrigði“ „Það erfiðasta í fótbolta er að skora mörk“ „Láta kné fylgja kviði og keyra dálítið á þá“ Sjáðu mörk úr leik Íslands og Eistlands ásamt vítavörslu Hákons Umfjöllun: Ísland – Eistland 1-1 Svekkjandi jafntefli á Laugardalsvelli Byrjunarlið Íslands gegn Eistlandi: Stefán Teitur og Daníel í hjartanu - Orri fremstur Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn „Held að það sé ekki mikið vesen“ Þrjú lið berjast um eitt öruggt sæti en Fram bjargaði sér Ringulreið hjá Heimi og leikur við Ísrael í uppnámi Lítur til Svía: „Þetta getur gefið þér helling“ „Ekkert feimnir að tala um það“ Ætlar ekki sömu leið og Óskar Hrafn: „Væri óskandi“ Blaðamannafundi Heimis frestað og von á yfirlýsingu „Enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf“ „Höfum talað digurbarkalega um það“ Valur - Víkingur R. 1-1 | Valur enn á lífi Umfjöllun: Þór/KA - Fram 1-2 | Fram áfram í Bestu Sjáðu stórkostlega aukaspyrnu Daníels Tristans gegn Frökkum Lærisveinn Heimis tók af skarið: „Leikurinn við Ísrael ætti ekki að fara fram“ Manchester City dæmt í 114 af 115 ákæruliðum Umfjöllun: Ísland - Frakkland 1-1 | Draumamark Daníels og eitt stig Kósíheit inni og volg mjólk eftir æfingu: „Galið að skjóta svona á okkar kynslóð“ Arnar og Orri sátu fyrir svörum daginn fyrir fyrsta leik Valur í hættu á að falla í fyrsta skipti í sögunni Kanónur og ungstirni í ótrúlegri baráttu um Íslandsmeistaratitil Sjá meira