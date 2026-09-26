Fótbolti

Lúxem­borg á toppi ís­lenska riðilsins

Andri Broddason skrifar
Lúxemborg náði að vinna Búlgaríu á útivelli.
Lúxemborg náði að vinna Búlgaríu á útivelli. Fédération Luxembourgeoise de Football

Á sama tíma og Ísland og Eistland mættust var annar leikur í riðlinum. Þar tók Búlgaría á móti Lúxemborg og enduðu gestirnir á því að vinna 2-1 sigur. Lúxemborg situr því á toppi fjórða riðils C-deildar Þjóðadeildarinnar.

Heimamenn í Búlgaríu byrjuðu með látum og komust í forystuna á átjándu mínútu. Þar var Dimitar Velkovski með frábæra fyrirgjöf sem Asen Chandarov gat lagt þægilega í markið. Eftir að heimamenn fengu forystuna róaðist leikurinn aðeins og sköpuðust ekki mörg hættuleg færi.

Áður en fyrri hálfleikurinn kláraðist náði Leandro Barreiro að jafna metin fyrir Lúxemborg og var staðan 1-1 í hálfleik. Snemma í seinni hálfleik gerðu bæði lið skiptingu þar sem þau reyndu að opna vörn andstæðingsins.

Það gekk loksins á 65. mínútu þegar Vincent Thill kom Lúxemborg í forystuna. Lúxemborg fékk hornspyrnu þar sem boltinn datt fyrir Thill sem kom honum í markið. Eftir markið byrjaði Búlgaría að sækja meira og skapa sér færi til þess að jafna leikinn.

Það tókst þó ekki og endaði Lúxemborg á að vinna góðan sigur á útivelli. Ísland heldur til Lúxemborgar og mætir liðinu ytra á þriðjudaginn og má búast við erfiðum leik. Eftir sigurinn er Lúxemborg á toppi riðilsins og því mikilvægt fyrir Ísland að vinna næsta leik.

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