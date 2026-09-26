Fótbolti

„Það erfiðasta í fót­bolta er að skora mörk“

Andri Broddason skrifar
Orri Steinn Óskarsson, fyrirliði Íslands, veit að íslenska liðið getur gert betur í næsta leik gegn Lúxemborg.
Orri Steinn Óskarsson, fyrirliði Íslands, veit að íslenska liðið getur gert betur í næsta leik gegn Lúxemborg. Anton/Vísir

Orri Steinn Óskarsson, fyrirliði Íslands, var svekktur eftir 1-1 jafntefli við Eistland í fyrsta leik Íslands í riðlakeppni Þjóðadeildarinnar. Liðið náði ekki að skapa sér jafn mörg færi og það hefði viljað.

„Mér fannst við halda vel í boltann en síðustu sendingar og snertingar fyrir framan markið voru það sem vantaði og við áttum að skora fleiri í dag. Við áttum að nýta færin okkar betur og við þurfum að skapa okkur fleiri færi.“

Bæði markaskorarinn Andri Lucas Guðjohnsen og Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, voru óánægðir með hversu fá færi Ísland náði að skapa sér. Orri Steinn var sammála og fékk lítið pláss inni í teig andstæðingsins í leiknum.

„Það erfiðasta í fótbolta er að skora mörk og við gerðum frábærlega í fyrsta markinu. Þeir lágu þétt og það voru margir í teignum sem er ástæðan fyrir því að erfitt var að skapa sér færi. Þeir gerðu okkur erfitt fyrir þar sem leikurinn var hægur sem hentaði þeim betur.

Hákon Rafn Valdimarsson var í marki Íslands í dag og átti hann frábæran leik. Hann varði nokkur dauðafæri og þar á meðal eina vítaspyrnu. Orri Steinn var ánægður með innkomu hans í liðið og þakklátur fyrir vörslur hans.

Hákon Rafn Valdimarsson bjargaði íslenska liðinu með frábærum vörslum.Anton/Vísir

„Hákon Rafn var stórkostlegur í dag og við getum þakkað honum að það fór ekki verr. Hann er frábær markmaður og þrátt fyrir að það sé ekki mikið að gera þá er hann alltaf á tánum og hjálpar okkur þegar kallið kemur.“

Næsti leikur Íslands er á þriðjudaginn gegn Lúxemborg og er mikið af hlutum sem liðið þarf að bæta fyrir þann leik. Orri Steinn er meðvitaður um það og er staðráðinn í að íslenska liðið komi tvíeflt í þann leik.

„Við þurfum að vera skarpari á síðasta þriðjungi. Ekki gera sömu mistök og við gerðum varnarlega með því að gefa víti og dauðafæri. Við vitum að við getum gert betur en þetta og ég veit að við lærum af þessum leik og gerum betur næst.“

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