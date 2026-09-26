„Það erfiðasta í fótbolta er að skora mörk“ Andri Broddason skrifar 26. september 2026 18:40 Orri Steinn Óskarsson, fyrirliði Íslands, veit að íslenska liðið getur gert betur í næsta leik gegn Lúxemborg. Anton/Vísir Orri Steinn Óskarsson, fyrirliði Íslands, var svekktur eftir 1-1 jafntefli við Eistland í fyrsta leik Íslands í riðlakeppni Þjóðadeildarinnar. Liðið náði ekki að skapa sér jafn mörg færi og það hefði viljað. „Mér fannst við halda vel í boltann en síðustu sendingar og snertingar fyrir framan markið voru það sem vantaði og við áttum að skora fleiri í dag. Við áttum að nýta færin okkar betur og við þurfum að skapa okkur fleiri færi.“ Bæði markaskorarinn Andri Lucas Guðjohnsen og Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, voru óánægðir með hversu fá færi Ísland náði að skapa sér. Orri Steinn var sammála og fékk lítið pláss inni í teig andstæðingsins í leiknum. „Það erfiðasta í fótbolta er að skora mörk og við gerðum frábærlega í fyrsta markinu. Þeir lágu þétt og það voru margir í teignum sem er ástæðan fyrir því að erfitt var að skapa sér færi. Þeir gerðu okkur erfitt fyrir þar sem leikurinn var hægur sem hentaði þeim betur. Hákon Rafn Valdimarsson var í marki Íslands í dag og átti hann frábæran leik. Hann varði nokkur dauðafæri og þar á meðal eina vítaspyrnu. Orri Steinn var ánægður með innkomu hans í liðið og þakklátur fyrir vörslur hans. Hákon Rafn Valdimarsson bjargaði íslenska liðinu með frábærum vörslum.Anton/Vísir „Hákon Rafn var stórkostlegur í dag og við getum þakkað honum að það fór ekki verr. Hann er frábær markmaður og þrátt fyrir að það sé ekki mikið að gera þá er hann alltaf á tánum og hjálpar okkur þegar kallið kemur.“ Næsti leikur Íslands er á þriðjudaginn gegn Lúxemborg og er mikið af hlutum sem liðið þarf að bæta fyrir þann leik. Orri Steinn er meðvitaður um það og er staðráðinn í að íslenska liðið komi tvíeflt í þann leik. „Við þurfum að vera skarpari á síðasta þriðjungi. Ekki gera sömu mistök og við gerðum varnarlega með því að gefa víti og dauðafæri. Við vitum að við getum gert betur en þetta og ég veit að við lærum af þessum leik og gerum betur næst.“ Fótbolti Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Umfjöllun: Ísland – Eistland 1-1 Svekkjandi jafntefli á Laugardalsvelli Fótbolti Blaðamannafundi Heimis frestað og von á yfirlýsingu Fótbolti Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Fótbolti Ringulreið hjá Heimi og leikur við Ísrael í uppnámi Fótbolti „Stoltur af henni og hún á þetta mjög mikið skilið“ Sport Haaland mætir ekki í viðtal eftir tíðindi dagsins Sport Úrvalsdeildarfélög undirbúa málsókn gegn City Sport Sjáðu stórkostlega aukaspyrnu Daníels Tristans gegn Frökkum Fótbolti Allt vitlaust á landsliðsæfingu þegar ungir mættu gömlum Sport Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Við eigum að vinna þessa leiki“ Lúxemborg á toppi íslenska riðilsins Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig „Úrslitin eru vonbrigði og leikurinn vonbrigði“ „Það erfiðasta í fótbolta er að skora mörk“ „Láta kné fylgja kviði og keyra dálítið á þá“ Sjáðu mörk úr leik Íslands og Eistlands ásamt vítavörslu Hákons Umfjöllun: Ísland – Eistland 1-1 Svekkjandi jafntefli á Laugardalsvelli Byrjunarlið Íslands gegn Eistlandi: Stefán Teitur og Daníel í hjartanu - Orri fremstur Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn „Held að það sé ekki mikið vesen“ Þrjú lið berjast um eitt öruggt sæti en Fram bjargaði sér Ringulreið hjá Heimi og leikur við Ísrael í uppnámi Lítur til Svía: „Þetta getur gefið þér helling“ „Ekkert feimnir að tala um það“ Ætlar ekki sömu leið og Óskar Hrafn: „Væri óskandi“ Blaðamannafundi Heimis frestað og von á yfirlýsingu „Enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf“ „Höfum talað digurbarkalega um það“ Valur - Víkingur R. 1-1 | Valur enn á lífi Umfjöllun: Þór/KA - Fram 1-2 | Fram áfram í Bestu Sjáðu stórkostlega aukaspyrnu Daníels Tristans gegn Frökkum Lærisveinn Heimis tók af skarið: „Leikurinn við Ísrael ætti ekki að fara fram“ Manchester City dæmt í 114 af 115 ákæruliðum Umfjöllun: Ísland - Frakkland 1-1 | Draumamark Daníels og eitt stig Kósíheit inni og volg mjólk eftir æfingu: „Galið að skjóta svona á okkar kynslóð“ Arnar og Orri sátu fyrir svörum daginn fyrir fyrsta leik Valur í hættu á að falla í fyrsta skipti í sögunni Kanónur og ungstirni í ótrúlegri baráttu um Íslandsmeistaratitil Sjá meira