Fótbolti

Kane klúðraði víti og heimsmeistararnir voru fljótir að refsa

Andri Broddason skrifar
Harry Kane, fyrirliði Englands, klúðraði vítaspyrnu gegn heimsmeisturum Spánar.
Harry Kane, fyrirliði Englands, klúðraði vítaspyrnu gegn heimsmeisturum Spánar. Marc Atkins/Getty Images

Það var fjörugur leikur sem beið áhorfenda þegar England tók á móti heimsmeisturum Spánar. Miklar sviptingar urðu í leiknum og fengu bæði lið góð færi en Spánn endaði á því að vinna leikinn 3-2.

Lið Spánar var ekki lengi að komast í forystu leiksins en Lamine Yamal skoraði fyrsta markið á annarri mínútu leiksins. Hann tók boltann af Marc Guehi sem var klaufi í vörninni og náði Yamal að nýta sér það til þess ítrasta.

Á 36. mínútu náði enska liðið að svara með frábærri skyndisókn. Anthony Gordon slapp inn fyrir vörn Spánar eftir frábæra sendingu frá Jude Bellingham og náði hann að klára færið vel fram hjá Unai Simon í marki Spánar.

Enska liðið var langt því frá að vera hætt og gaf Nico O‘Reilly frábæra fyrirgjöf beint á kollinn á Harry Kane. Hann skallaði hann í átt að marki en Marc Cucurella reyndi að fara fyrir boltann. Hann náði því ekki og truflaði Simon í markinu og endaði boltinn á því að leka inn af Cucurella.

England var því með 2-1 forystu í hálfleik og virtist eiga góðan möguleika á því að sækja sigur. Staða Englands batnaði enn frekar þegar liðið fékk vítaspyrnu snemma í seinni hálfleik. Kane fór á punktinn en hann rann hjá boltanum og endaði boltinn á að syngja í þverslánni.

England var með gullið tækifæri til þess að komast tveimur mörkum yfir en það fór forgörðum og heimsmeistararnir voru ekki lengi að refsa. O‘Reilly var með boltann á vallarhelmingi Englands en gaf lélega sendingu beint á Dani Olmo, leikmann Spánar. Hann lét boltann rúlla áfram á Alex Baena sem skoraði fram hjá James Trafford í marki Englendinga.

Heimsmeistararnir voru langt því frá hættir og náði varamaðurinn, Mikel Oyarzabal, að skora sigurmark Spánar. Baena gaf frábæra stoðsendingu á Oyarzabal sem náði að klára færið vel með mikilli yfirvegun.

Þetta reyndist lokamark leiksins og getur England farið svekkt heim eftir að hafa fengið gullin tækifæri til þess að sækja sigur. Heimsmeistararnir náðu að sýna að ef tækifæri gegn þeim eru ekki nýtt þá er liðið fljótt að refsa.

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