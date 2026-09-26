Kane klúðraði víti og heimsmeistararnir voru fljótir að refsa Andri Broddason skrifar 26. september 2026 21:31 Harry Kane, fyrirliði Englands, klúðraði vítaspyrnu gegn heimsmeisturum Spánar. Marc Atkins/Getty Images Það var fjörugur leikur sem beið áhorfenda þegar England tók á móti heimsmeisturum Spánar. Miklar sviptingar urðu í leiknum og fengu bæði lið góð færi en Spánn endaði á því að vinna leikinn 3-2. Lið Spánar var ekki lengi að komast í forystu leiksins en Lamine Yamal skoraði fyrsta markið á annarri mínútu leiksins. Hann tók boltann af Marc Guehi sem var klaufi í vörninni og náði Yamal að nýta sér það til þess ítrasta. Á 36. mínútu náði enska liðið að svara með frábærri skyndisókn. Anthony Gordon slapp inn fyrir vörn Spánar eftir frábæra sendingu frá Jude Bellingham og náði hann að klára færið vel fram hjá Unai Simon í marki Spánar. Enska liðið var langt því frá að vera hætt og gaf Nico O‘Reilly frábæra fyrirgjöf beint á kollinn á Harry Kane. Hann skallaði hann í átt að marki en Marc Cucurella reyndi að fara fyrir boltann. Hann náði því ekki og truflaði Simon í markinu og endaði boltinn á því að leka inn af Cucurella. England var því með 2-1 forystu í hálfleik og virtist eiga góðan möguleika á því að sækja sigur. Staða Englands batnaði enn frekar þegar liðið fékk vítaspyrnu snemma í seinni hálfleik. Kane fór á punktinn en hann rann hjá boltanum og endaði boltinn á að syngja í þverslánni. England var með gullið tækifæri til þess að komast tveimur mörkum yfir en það fór forgörðum og heimsmeistararnir voru ekki lengi að refsa. O‘Reilly var með boltann á vallarhelmingi Englands en gaf lélega sendingu beint á Dani Olmo, leikmann Spánar. Hann lét boltann rúlla áfram á Alex Baena sem skoraði fram hjá James Trafford í marki Englendinga. View this post on Instagram A post shared by Selección Española Masculina de Fútbol (@sefutbol) Heimsmeistararnir voru langt því frá hættir og náði varamaðurinn, Mikel Oyarzabal, að skora sigurmark Spánar. Baena gaf frábæra stoðsendingu á Oyarzabal sem náði að klára færið vel með mikilli yfirvegun. View this post on Instagram A post shared by England football team (@england) Þetta reyndist lokamark leiksins og getur England farið svekkt heim eftir að hafa fengið gullin tækifæri til þess að sækja sigur. Heimsmeistararnir náðu að sýna að ef tækifæri gegn þeim eru ekki nýtt þá er liðið fljótt að refsa. Enski boltinn Þjóðadeild karla í fótbolta Fótbolti Mest lesið Umfjöllun: Ísland – Eistland 1-1 Svekkjandi jafntefli á Laugardalsvelli Fótbolti Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Fótbolti Blaðamannafundi Heimis frestað og von á yfirlýsingu Fótbolti Ringulreið hjá Heimi og leikur við Ísrael í uppnámi Fótbolti „Stoltur af henni og hún á þetta mjög mikið skilið“ Sport Haaland mætir ekki í viðtal eftir tíðindi dagsins Sport Úrvalsdeildarfélög undirbúa málsókn gegn City Sport Sjáðu stórkostlega aukaspyrnu Daníels Tristans gegn Frökkum Fótbolti Einkunnir Íslands: Vonbrigðarbyrjun í Þjóðardeildinni Sport Allt vitlaust á landsliðsæfingu þegar ungir mættu gömlum Sport Fleiri fréttir Kane klúðraði víti og heimsmeistararnir voru fljótir að refsa Leikmaður Írlands dregur sig úr leikmannahóp gegn Ísrael „Við eigum að vinna þessa leiki“ Lúxemborg á toppi íslenska riðilsins Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig „Úrslitin eru vonbrigði og leikurinn vonbrigði“ „Það erfiðasta í fótbolta er að skora mörk“ „Láta kné fylgja kviði og keyra dálítið á þá“ Sjáðu mörk úr leik Íslands og Eistlands ásamt vítavörslu Hákons Umfjöllun: Ísland – Eistland 1-1 Svekkjandi jafntefli á Laugardalsvelli Byrjunarlið Íslands gegn Eistlandi: Stefán Teitur og Daníel í hjartanu - Orri fremstur Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn „Held að það sé ekki mikið vesen“ Þrjú lið berjast um eitt öruggt sæti en Fram bjargaði sér Ringulreið hjá Heimi og leikur við Ísrael í uppnámi Lítur til Svía: „Þetta getur gefið þér helling“ „Ekkert feimnir að tala um það“ Ætlar ekki sömu leið og Óskar Hrafn: „Væri óskandi“ Blaðamannafundi Heimis frestað og von á yfirlýsingu „Enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf“ „Höfum talað digurbarkalega um það“ Valur - Víkingur R. 1-1 | Valur enn á lífi Umfjöllun: Þór/KA - Fram 1-2 | Fram áfram í Bestu Sjáðu stórkostlega aukaspyrnu Daníels Tristans gegn Frökkum Lærisveinn Heimis tók af skarið: „Leikurinn við Ísrael ætti ekki að fara fram“ Manchester City dæmt í 114 af 115 ákæruliðum Umfjöllun: Ísland - Frakkland 1-1 | Draumamark Daníels og eitt stig Kósíheit inni og volg mjólk eftir æfingu: „Galið að skjóta svona á okkar kynslóð“ Arnar og Orri sátu fyrir svörum daginn fyrir fyrsta leik Sjá meira