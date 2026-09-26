Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands sat fyrir svörum á blaðamannafundi eftir kaotískan morgun. Írland mun mæta til leiks gegn Ísrael en ísraelskir blaðamenn á fundinum sóttu hart að Heimi og fulltrúum írska knattspyrnusambandsins.
Yfirgnæfandi meirihluti írska landsliðsins kaus með því að mæta til leiks á morgun gegn Ísrael. Fjögurra klukkustunda löng fundarhöld í morgun leiddu til kosningar. Einn leikmaður hefur ákveðið að draga sig úr landsliðshópnum.
Írar munu bera sorgarbönd í leik morgundagsins til minningar um fórnarlömbin á Gaza. Þá mun hagnaður af leik liðsins gegn Austurríki í næstu umferð renna til hjálparstarfs á svæðinu.
Írar munu ekki taka þátt í öllum hefðbundnum hefðum sem eru við lýði fyrir landsleiki.
„Það líður engum vel með að spila þennan leik. Við ákváðum að spila þennan leik saman. Það er nýtt jafnvægi í þessari viðureign sem við reynum að eiga við núna,“ sagði Heimir á frestuðum blaðamannafundi írska landsliðsins áðan.
Leikmenn Írlands hafa beðið um að mæta ekki í fleiri viðtöl í landsliðsverkefninu.
Blaðamaður frá Ísrael sem var á fundinum var allt annað en sáttur við stöðuna og ummæli Heimis í aðdraganda verkefnisins. Hún bar ódæði Hamas þann 7. október árið 2023 undir Heimi og hvort hann sæi eftir því að hafa notað orðið „þjóðarmorð“ í tengslum við Ísrael.
„Ég notaði sterkt orð svo ég útskýri mál mitt. Frá því að dregið var í riðilinn í febrúar hefur engu máli skipt hverjum við höfum verið að mæta. Þessi viðureign við Ísrael hefur alltaf verið í sviðsljósinu. Það er mikill stuðningur við Palestínu á Írlandi. Mótmælt hefur verið frá degi eitt að leikur okkar við Ísrael verði ekki spilaður á Írlandi. Pressan hefur verið yfirgengileg. Mótmælendur hafa notað slagorðið: „Ekki spila með þjóðarmorði.“
Það hafi verið rangt af honum að nota orðið þjóðarmorð en með því að spila leikinn gegn Ísrael séu leikmenn ekki að samþykkja þær hörmungar sem eigi sér stað á Gaza. Þeir spili því það séu reglur keppninnar sem þeir taka þátt í.