Umfjöllun: Ísland – Eistland 1-1 Svekkjandi jafntefli á Laugardalsvelli Gunnar Berg Stefánsson skrifar 26. september 2026 15:02 Ísland náði ekki að skapa sér nógu mörg færi gegn Eistlandi. Anton/Vísir Íslenska karlalandsliðið í fótbolta gerði 1-1 jafntefli við Eistland á Laugardalsvelli í dag, í fyrsta leik sínum í riðlakeppni Þjóðadeildarinnar. Andri Lucas Guðjohnsen kom Íslandi yfir rétt fyrir hálfleik, en Maksim Paskotsi jafnaði fyrir gestina í þeim síðari. Ísland fékk færi til að vinna leikinn og Hákon Rafn Valdimarsson varði meira að segja vítaspyrnu þegar staðan var 1-0. Það dugði þó ekki. Eistar jöfnuðu skömmu síðar og þrátt fyrir sókn Íslands á lokamínútunum kom sigurmarkið aldrei. Hákon Rafn Valdimarsson bjargaði íslenska liðinu með frábærum vörslum.Anton/Vísir Íslenska liðið var sterkari aðilinn framan af, án þess að skapa sér mörg afgerandi færi. Albert Guðmundsson var líflegur og kom mikið við sögu í sóknarleiknum, en þurfti að fara meiddur af velli eftir um hálftíma leik. Ísak Snær Þorvaldsson kom inn í hans stað. Það var áfall fyrir íslenska liðið þegar Albert Guðmundsson þurfti að fara meiddur af velli.Anton/Vísir Skömmu fyrir hlé minntu Eistar á að þeir væru enn með í leiknum. Kevor Palumets komst þá í gott færi en Hákon Rafn varði glæsilega. Í stað þess að lenda undir fór Ísland með forystu inn í hálfleikinn. Hákon Arnar Haraldsson sendi boltann fyrir markið frá hægri á 45. mínútu og Andri Lucas skallaði hann í netið. Varði víti en fékk mark á sig tólf mínútum síðar Ísak Snær braut af sér snemma í seinni hálfleik og Eistar fengu vítaspyrnu. Palumets tók spyrnuna en Hákon Rafn varði af miklu öryggi. Vítavarslan reyndist þó aðeins frestun á jöfnunarmarkinu. Á 64. mínútu kom Rasmus Peetson boltanum fyrir mark Íslands. Paskotsi reis hæst í teignum og skallaði fram hjá Hákoni Rafni. Ísland hafði því misst forskotið þrátt fyrir stórar vörslur markvarðar síns í báðum hálfleikjum. Íslendingar héldu áfram að leita að sigurmarkinu. Orri Steinn Óskarsson renndi boltanum inn fyrir vörn Eista á Andra Lucas, sem náði ekki að taka við honum, og skömmu síðar náði sending Andra ekki til Hákons Arnars í góðri stöðu. Gylfi Þór Sigurðsson og Arnór Sigurðsson komu svo inn á þegar stundarfjórðungur var eftir. Á lokakaflanum varði Karl Hein skot frá Arnóri og Loga Tómassyni. Kristall Máni Ingason fékk einnig gott færi undir lokin en hitti boltann illa. Ísland sótti af krafti á lokamínútunum, en Eistar héldu út og tóku stig með sér af Laugardalsvelli. Fyrir íslenska liðið voru úrslitin svekkjandi. Landslið karla í fótbolta Fótbolti Þjóðadeild karla í fótbolta