„Sýndum karakter og vilja“

„Ég mjög ánægður, mér fannst við gera hlutina ágætlega á köflum en svo datt þetta niður inn á milli en það sem við sýndum varðandi karakter og vilja í að sigla þessu heim er það sem stendur upp úr,“ sagði Eiður Smári Guðjonsen þjálfari KA eftir 2-1 sigur á Blikum í dag.
„Blikarnir settu okkur undir pressu í lokin og við stóðum það af okkur og mér finnst það sýna að við erum á uppleið. Mér fannst við nota boltann betur í síðasta leik heldur en við gerðum oft á tíðum í dag en við skutum samt sem áður tvisvar í slá og einu sinni í stöng. Síðan skoruðum við tvö mörk þannig það er margt til að gleðjast yfir. Það er bara barátta framundan sem við vitum en það er líka kærkomið að koma inn í klefa og aðeins minna okkur á hvernig sigur tilfinningin er.“
Mikael Breki Þórðarson skoraði sigurmarkið. Hann er 19 ára og uppalin KA maður.
„Hann er búin að vera algjörlega frábær fyrir okkur. Það er mikið varið í þann dreng og miða við að hafa átt við erfið meiðsli að stríða fyrir ekki svo löngu og miða við allar þær mínútur sem hann spilar fyrir okkur þá er hann búin að vera magnaður. Nú fær hann aðeins hvíld en við þurfum á öllum að halda og það er jákvætt að það eru leikmenn að koma til baka úr meiðslum.“
KA hefur fengið á sig mörg mörk úr föstum leikatriðum undanfarið og markið frá Blikum í dag var þar ekki undanskilið.
„Það er ekki áhyggjuefni en tölfræðilega séð er það ekki nógu gott. Við höfum unnið mikið með föst leikatriði og það er alltaf svekkjandi alveg sama hvort þú sért 5-0 yfir eða 1-0 yfir að fá mark á sig úr föstu leikatriði. Ég var mest svekktur yfir því hvað það kom fljótt eftir markið okkar, því ég hugsa að mark númber tvö frá okkur hefði geta drepið leikinn fyrir okkur miklu fyrr í leiknum. Það að fá þetta jöfnunarmark var mikill skellur. Blikar spila sinn bolta og við vitum það alveg og þeir eru með mikil gæði á boltanum sérstaklega ef þú gefur þeim tíma. Mér fannst við loka þokkalega á þá þrátt fyrir að hafa verið aðeins undir pressu.“
Danijel Dejan Djuric var skipt út af 70. mínútu en var of lengi út af vellinum og þurfti því Jakob Héðinn Róbertsson að bíða fyrir utan völlinn þar til boltinn fór aftur úr leik sem var um 3-4 mínútur. Mikil pressa var frá gestunum á þessum mínútum.
„Það fór misvel um okkur, ég vil ekki vera að skamma mína leikmenn. Það sem ég hef hins vegar verið að segja og kenna þeim er að leikurinn stoppar aldrei. Hann er alltaf í gangi. Það kemur alltaf næsta augnablik og þegar við gleymum okkur í augnabliki eins og svona þá getur það kostað. Það er það sama með jöfnunarmarkið, við gleymdum okkur. Þá kostar það. Þetta er einbeiting sem þarf að vera í hæsta gæðaflokki.“
Framundan er barátta um sæti í deildinni en KA líkur leik fyrir skiptingu í 11. sæti.
Við þurfum að vera líkamlega upp á okkar besta. Þær tvær æfingar vikur sem ég hef haft núna með liðinu hafa verið algjörlega frábærar. Það hefur verið aðeins meira tempó á strákunum. Nú er bara okkar Hadda að finna hver er jöfnuðurinn á góðri æfingaviku til þess að vera sem orkumestir og ferskastir fyrir næsta leik.“
Það eru nokkrir leikmenn meiddir hjá KA þar á meðal Hallgrímur Mar Steingrímsson.
„Ég hugsa að það þurfi mikið til að Hallgrímur Mar láti þetta tímabil líða frá sér á hliðarlínunni en hann þurfti smá hvíld og við tökum engar áhættur með einn eða neinn alveg sama hversu mikilvægur þú ert fyrir liðið. Mikilvægast í þessari baráttu er bara að allir séu 100%, ef þú ert það ekki þá verður bara engin áhætta tekin.“