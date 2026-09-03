Segir Repúblikönum að tala meira um afrek hans Samúel Karl Ólason skrifar 3. september 2026 23:00 Trump segir að fleiri Repúblikanar ættu að tala um það sem hann hefur áorkað í embætti. Álíka árangur hafi aldrei sést áður. AP/Alex Brandon Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hvatti Repúblikana í erfiðri stöðu fyrir þingkosningarnar í nóvember til að byggja kosningabaráttuna á afrekum hans í embætti. Það er þrátt fyrir mjög svo litlar vinsældir forsetans, en hann hefur einnig heitið því að ferðast víðsvegar um Bandaríkin og berjast fyrir frambjóðendur í um 35 kjördæmum sem gætu ráðið úrslitum hvað varðar stjórn fulltrúadeildarinnar næstu tvö ár. Forsetinn sagðist í gær sannfærður um að árangur hans í Hvíta húsinu þessu sinni skipti sköpum og fleiri þyrftu að tala um hann. „Það eina sem þú þarft að gera er að tala um það og þú munt vinna. Þú munt vinna stórt,“ sagði Trump. Trump tells swing district Republicans that they should campaign on all of the accomplishments during the Trump administration and they’ll win big pic.twitter.com/6258YbFMGH— Acyn (@Acyn) September 2, 2026 Þetta sagði Trump á samkomu þingmanna Repúblikanaflokksins í gær, miðvikudag. Hann sagði einnig að hann ætlaði að verja síðustu þrjátíu dögunum eða meira fyrir kosningar í að ferðast til tiltekinna mikilvægra kjördæma og styðja Repúblikana þar. Á mánudaginn sagði Trump að sögulega kæmu flokkar forseta yfirleitt illa út úr þingkosningum sem haldnar eru á miðju kjörtímabili forseta. Repúblikanar ætluðu sér að breyta því að þessu sinni. „Hvort sem þú ert góður forseti eða frábær forseti, þá tapar þú miðkjörtímabilskosningum,“ sagði Trump samkvæmt AP fréttaveitunni. „Við ætlum að snúa þessu við, því það er engin ástæða fyrir þessu.“ Fjarlægja sig frá forsetanum Donald Trump tilkynnti nýlega að halda ætti „sögulegan“ viðburð fyrir Repúblikana nokkrum vikum fyrir kosningarnar. Þetta á að vera eins konar landsfundur Repúblikanaflokksins en margir þingmenn og frambjóðendur flokksins sem þykja í erfiðri stöðu fyrir kosningarnar hafa ákveðið að mæta ekki. Sjá einnig: Meira en helmingslíkur á að Demókratar nái öldungadeildinni Blaðamenn New York Times ræddu við nokkra þingmenn sem sögðust ekki ætla að mæta. Margir sögðust frekar vilja verja tímanum með kjósendum. Þar að auki reyndu nokkrir að komast hjá því að svara spurningunni. Talskona Repúblikanaflokksins sagði rangt að þingmenn veigruðu sér við því að mæta en neitaði að útvega lista yfir þá sem ætluðu að mæta. Vinsældir Trumps eru sögulega litlar á landsvísu, miðað við kannanir vestanhafs, og má rekja það hvað helst til verðlags, tolla og stríðsins gegn Íran, sem er mjög óvinsælt meðal þjóðarinnar. Þá hefur það reitt marga Repúblikana til reiði að Trump situr á um fjögur hundruð milljón dala pólitískum aðgerðasjóði sem hann hefur ekkert beitt til að aðstoða Repúblikanaflokkinn. Fjögur hundruð milljónir dala samsvara tæpum fimmtíu milljörðum króna. Elon Musk, auðugasti maður heims, er byrjaður að verja fúlgum fjár til að aðstoða Repúblikana en pólitískur aðgerðasjóður hans, sem heitir America PAC, er talinn innihalda um hundrað milljónir dala, eða rúma tólf milljarða króna. 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