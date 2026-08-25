Einungis 33 prósent bandarísku þjóðarinnar eru sátt við störf Donalds Trump, forseta, ef marka má nýja könnun Reuters og Ipsos. Það er sama hlutfall og í síðustu könnunun fyrirtækjanna en vinsældir forsetans hafa aldrei farið neðar. Stríð Trumps gegn Íran er þó enn óvinsælla og segjast einungis 31 prósent þjóðarinnar hlynnt því.
Í mars, skömmu eftir að stríðið hófst, var hlutfall þeirra sem sögðust ánægðir með það 37 prósent og í byrjun þessa mánaðar var það 34.
Í frétt Reuters segir að sífellt færri Repúblikanar segist styðja stríðið og rekja megi lækkunina til þess. Í nýjustu könnuninni segjast 69 prósent svarenda segjast Repúblikanar styðja stríðið en hlutfallið hafi verið 77 prósent í mars.
Stríðið hófst þann 28. febrúar þegar Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu árásir á Íran. Markmiðin þá voru nokkur en undanfarið hefur Trump haldið því fram að stríðið hafi verið nauðsynlegt til að koma í veg fyrir að Íran kæmi upp kjarnorkuvopnum.
Átökin hafa haft töluverð áhrif á heimsmarkaði og þá sérstaklega á olíuverð. Það hefur ekki fallið í kramið vestanhafs.
Átökin hafa ekki verið mikil að undanförnu en Trump hefur nú heitið því að þvinga klerkastjórnina til uppgjafar með efnahagsaðgerðum og þvingunum.
Þegar kemur að vinsældum Trumps segjast 33 prósent ánægð með störf hans. Það er sama hlutfall og í síðustu könnun og það lægsta sem hefur mælst á báðum kjörtímabilum hans. Sama hlutfall mældist einu sinni á hans fyrra kjörtímabili.
Í samantekt New York Times, þar sem haldið er utan um meðaltal úr könnunum nokkurra fyrirtækja, segir að um 38 prósent þjóðarinnar séu ánægð með störf forsetans og um 59 prósent óánægð.
Þar eru vinsældir forsetans einnig í lægstu lægðum, á þessu kjörtímabili og miðað við fyrra kjörtímabil hans.