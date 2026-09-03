Enski boltinn

Barcola í hóp á morgun

Valur Páll Eiríksson skrifar
Bradley Barcola verður klár í slaginn á morgun.
Bradley Barcola verður klár í slaginn á morgun. Mynd/Liverpool FC

Bradley Barcola verður í leikmannahópi Liverpool í fyrsta sinn er liðið mætir Ipswich Town í ensku úrvalsdeildinni annað kvöld.

Barcola kom til Liverpool í vikunni, degi fyrir lok félagsskiptagluggans, fyrir rúmlega 120 milljónir evra.

Mikil eftirvænting er á meðal stuðningsmanna Liverpool að sjá þennan tvöfalda heimsmeistara á vellinum og fá tækifæri til þess strax á morgun.

Andoni Iraola, þjálfari Liverpool, staðfesti á blaðamannafundi í dag að svo verði.

„Við erum mjög ánægðir Bradley. Okkar forgangsatriði var að fá inn góðan leikmann í þessa stöðu. Mér finnst frábært hvað hann langaði mikið til Liverpool. Hann mætir með eldmóð fyrir því að standa sig vel hjá okkur. Hann hefur æft vel og verður í hóp á morgun,“ sagði Iraola á blaðamannafundinum.

Liverpool sækir Ipswich Town heim á Portman Road annað kvöld klukkan 19:00. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport.

Liverpool FC Enski boltinn

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