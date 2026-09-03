Barcola í hóp á morgun Valur Páll Eiríksson skrifar 3. september 2026 13:30 Bradley Barcola verður klár í slaginn á morgun. Mynd/Liverpool FC Bradley Barcola verður í leikmannahópi Liverpool í fyrsta sinn er liðið mætir Ipswich Town í ensku úrvalsdeildinni annað kvöld. Barcola kom til Liverpool í vikunni, degi fyrir lok félagsskiptagluggans, fyrir rúmlega 120 milljónir evra. Mikil eftirvænting er á meðal stuðningsmanna Liverpool að sjá þennan tvöfalda heimsmeistara á vellinum og fá tækifæri til þess strax á morgun. Andoni Iraola, þjálfari Liverpool, staðfesti á blaðamannafundi í dag að svo verði. „Við erum mjög ánægðir Bradley. Okkar forgangsatriði var að fá inn góðan leikmann í þessa stöðu. Mér finnst frábært hvað hann langaði mikið til Liverpool. Hann mætir með eldmóð fyrir því að standa sig vel hjá okkur. Hann hefur æft vel og verður í hóp á morgun,“ sagði Iraola á blaðamannafundinum. Liverpool sækir Ipswich Town heim á Portman Road annað kvöld klukkan 19:00. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport. Liverpool FC Enski boltinn Tengdar fréttir „Ef hann gerir það verða mörg félög í vandræðum“ Frakkinn Thierry Henry kveðst spenntur að fylgjast með landa sínum Bradley Barcola í ensku úrvalsdeildinni eftir skipti hans til Liverpool frá PSG í gær. Áhugavert verði að sjá hlutverk hans í Bítlaborginni. 1. september 2026 08:30 Mest lesið „Hvers konar spurning er þetta?“ Sport KSÍ kaupir pulsuna og búið er að koma henni fyrir á Laugardalsvelli Íslenski boltinn Klopp umbreytir starfinu Fótbolti Allir leikir stoppaðir fyrir Messi Fótbolti Lando Norris stofnar sitt eigið lið Formúla 1 Íhugar að hætta með argentínska landsliðinu eftir þungt bann Fótbolti Stjarnan spilar aftur í Miðgarði Íslenski boltinn Löng bönn, risa sektir og bannaðir frá nýliðavalinu Körfubolti Cecilía Rán tryggði Inter í Meistaradeildina Fótbolti Heims- og Ólympíumeistari lenti í árekstri og getur ekki æft Sport Fleiri fréttir Barcola í hóp á morgun Liðin í enska boltanum eyddu meira en stærstu deildir Evrópu til saman Liverpool fékk nýjan markvörð Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Lækkaði launin til að upplifa drauminn Fengu þrjá á lokadegi Tókst ekki að ræna Belganum Dagskráin í dag: Einn leikur á sviðið út af fyrir sig Ndiaye til Manchester City Man ekki eftir Chelsea-liðinu svona lítið með boltann City borgar 125 milljónir punda fyrir Enzo Mbaye til Aston Villa Ensku félögin með bókhaldsbrellur Arteta vill bæta við hópinn í dag „Ef hann gerir það verða mörg félög í vandræðum“ Sanchez á förum frá Chelsea eftir komu Martinez Manchester City ekki enn búið að gefast upp á Enzo Fernandez Everton bjóða í hetju Bandaríkjanna Þarf Manchester United nýja bakverði fyrir gluggalok? Aston Villa - Arsenal 0-1 | Tíðindalítill leikur en meistararnir með yfirhöndina „Við viljum drepa þá og þeir vilja drepa okkur“ „Er ekki að fara að strá einhverju galdradufti yfir þetta“ Liverpool að fá tvo sem hjálpa þeim ekkert í ár Man. City kaupir brasilískan vængmann Barcola kominn til Liverpool Glasner tekur sinn besta mann til Forest Stjórnandi Liverpool „til skammar“ Ömurleg aukaspyrna Tel: „Er líffræðilega hægt að útskýra þetta?“ Sjáðu þrennu Bruno og veisluna á Brúnni Sjá meira