Ármann Ingi Finnbogason skoraði stórkostlegt mark fyrir Víkinga gegn KR í kvöld og þó að það hafi ekki dugað til sigurs átti hann sinn þátt í því að nú eru Víkingar með átta stiga forskot á toppi Bestu deildarinnar.
Ármann var á varamannabekknum í bráðfjörugum fyrri hálfleik en engum tókst að skora fyrr en hann mundaði sinn frábæra skotfót í uppbótartíma í seinni hálfleik.
„Það er miklu erfiðara að vera á bekknum. Maður er bara deyjandi úr stressi og langar að gera eitthvað í leiknum sjálfur
Í gær var ég í rauninni að æfa nákvæmlega sama skot. Núna sendi Niko á mig og ég tek bara manninn á og set boltann í fjærhornið. Klára þetta,“ sagði Ármann við Sýn eftir leik.
Aðeins voru þrjár mínútur eftir en þær dugðu til að Arnór Ingvi Traustason jafnaði metin.
„Það er gríðarlega svekkjandi að hafa skorað hérna í lokin og fá svo mark á okkur hérna alveg í restina, þar sem við hefðum átt að gera betur. Dekkningin klikkaði eitthvað þar. Við vildum náttúrulega fá sigur en jafntefli er allt í lagi. Við verðum bara að halda áfram að berjast,“ sagði Ármann.
Ármann gefur lítið fyrir tal um að titillinn sé í höfn hjá Víkingum:
„Við verðum bara að halda áfram og erum ekkert að hugsa um að þetta sé komið. Við ætlum bara að vinna alla leiki sem eftir eru.“
Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Íslandsmeistara Víkings Reykjavíkur, kaus að svara ekki mati Aron Sigurðarsonar, fyrirliða KR, á hans liði eftir leik Víkings og KR í Bestu deildinni í kvöld. Ummæli Arons væru ekki svara verð, það væri ekki mikið vit í því sem hann hefur verið að láta út úr sér í aðdraganda leiksins.
KR bjargaði stigi gegn ríkjandi Íslandsmeisturum Víkings Reykjavíkur í mögnuðum leik á Meistaravöllum í Bestu deildinni í kvöld. Bæði mörk leiksins komu í uppbótartíma. Lokatölur 1-1.
Íslandsmeistarar Víkings hafa verið afar óheppnir með meiðsli í sumar og í kvöld bættist á meiðslalistann þegar Sveinn Gísli Þorkelsson handleggsbrotnaði í stórleiknum við KR.
KR og ríkjandi Íslandsmeistarar Víkings Reykjavíkur gerðu 1-1 jafntefli í mögnuðum leik þar sem að dramatíkin var allsráðandi undir lokin. Ármann Ingi Finnbogason virtist hafa tryggt Víkingum dýrmætan sigur með marki úr efstu hillu í uppbótartíma en mark frá Arnóri Ingva Traustasyni á lokasekúndu leiksins tryggði KR eitt stig. Enn munar átta stigum á milli liðanna. Nánari umfjöllun um leikinn sem og viðtöl frá Meistaravöllum birtast hér á Vísi seinna í kvöld.