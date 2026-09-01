Man ekki eftir Chelsea-liðinu svona lítið með boltann

Chelsea hefur unnið fyrstu tvo leiki tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni. Um helgina vann liðið Brighton 4-3 en liðið var aðeins með boltann 26% í leiknum á heimavelli. Þau Halldór Árnason og Ásgerður Stefanía Baldursdóttir ræddu leikstíl liðsins undir stjórn Xabi Alonso, sem tók við liðinu í sumar, í síðasta þætti af Sunnudagsmessunni á Sýn Sport.
„Þeir voru með 30% með boltann í síðasta leik á móti Fulham, í leik sem þeir unnu 2-1, þannig að maður svona veltir fyrir sér hvað hann ætlaði að gera. En það er greinilega planið að liggja djúpt og verjast á sínum eigin vallarhelmingi og eiga svo sénsinn á skyndisóknum,“ segir Halldór og heldur áfram.
„Þetta heppnaðist að mörgu leyti nokkuð vel. En þegar þú leyfir andstæðingnum, eins og í þessu tilfelli Brighton, sem er gott lið, að vera svo mikið með boltann býður þetta líka hættunni heim. Ég hélt kannski þegar Chelsea var komið 2-0 að þeir myndu byrja að pressa og einhvern veginn svona gefa aðeins í, en þá bara fóru þeir enn þá neðar. Ég man ekki eftir að Chelsea væri 26% með boltann á heimavelli áður og það er langt síðan við vorum með svona gott lið. Þannig að þetta er áhugaverð leið en þetta er ekki uppskrift að árangri til lengri tíma.“