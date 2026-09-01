Frakkinn Thierry Henry kveðst spenntur að fylgjast með landa sínum Bradley Barcola í ensku úrvalsdeildinni eftir skipti hans til Liverpool frá PSG í gær. Áhugavert verði að sjá hlutverk hans í Bítlaborginni.
Henry var sérfræðingur í Monday Night Football á Sky Sports í gærkvöld eftir sigur Arsenal á Aston Villa og Barcola bar á góma eftir að hafa klárað skipti fyrir rúmlega 120 milljónir punda til Liverpool í gær.
Barcola hefur spilað stóra rullu í liði PSG sem hefur orðið franskur meistari og unnið Meistaradeildina síðustu tvö ár. Hann tók þá einnig þátt í öllum átta leikjum Frakklands á HM í sumar og skoraði þrjú mörk.
Spennan er því mikil fyrir því að fylgjast með kappanum í ensku úrvalsdeildinni og Henry er þar ekki undanskilinn.
„Ég er mjög spenntur. En þetta veltur á því hvernig á að spila honum. Það er mikilvægt að koma honum í stöðuna einn á einn gegn varnarmanni. Hann mun sinna varnarvinnu fyrir þig, hann svindlar ekki á henni, en yfirleitt þegar hann gerði það fyrir PSG var hann ofarlega á vellinum og tók stutta spretti og komst þá í einn á einn stöðu,“ segir Henry og bætir við:
What can Liverpool fans expect from Bradley Barcola? 💭 pic.twitter.com/jkBJYc7hIK— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 31, 2026
What can Liverpool fans expect from Bradley Barcola? 💭 pic.twitter.com/jkBJYc7hIK
„Það sem hann hefur einnig, ef á að fara í skyndisóknir, er að hann er rosalega fljótur. En muntu láta hann verjast meira en hann sækir? Það er eitthvað sem gæti hentað honum illa. Það þarf að gæta að því hvernig hann er nýttur,“
„Svo eitt í lokin. Hann þarf að nýta færin sín aðeins betur. Ef hann gerir það verða mörg félög í vandræðum,“ segir Henry.