Barcola kominn til Liverpool

Liverpool hefur staðfest kaup liðsins á Frakkanum Bradley Barcola. Hann kemur til liðsins frá Frakklandsmeisturum Paris Saint-Germain.
Liverpool borgar PSG 106 milljónir punda fyrir franska sóknartengiliðinn. Það jafngildir 17 og hálfum milljarði íslenskra króna.
Þá gætu bæst um 17 milljónir punda við þá fjárhæð í árangurstengdum greiðslum.
We are delighted to announce we have completed the signing of Bradley Barcola from Paris Saint-Germain, subject to international clearance 😁🇫🇷🔗 https://t.co/tlATpsWclC pic.twitter.com/CUC3DPYlj9— Liverpool FC (@LFC) August 31, 2026
We are delighted to announce we have completed the signing of Bradley Barcola from Paris Saint-Germain, subject to international clearance 😁🇫🇷🔗 https://t.co/tlATpsWclC pic.twitter.com/CUC3DPYlj9
Skiptanna hefur verið beðið um hríð en Liverpool og PSG hafa átt í viðræðum um Barcola stærstan hluta sumars. Hinn 23 ára gamli Barcola skrifar undir fimm ára samning í Bítlaborginni.
Hann er þriðji dýrasti leikmaður í sögu félagsins á eftir Alexander Isak og Florian Wirtz. Hann er fjórði leikmaðurinn sem Liverpool kaupir á eftir Victor Munoz, Jeremy Jacquet og Ronald Araujo, sem er á láni frá Barcelona.
Barcola mun spila í treyju númer 29 hjá Liverpool og getur spilað sinn fyrsta leik er Liverpool sækir Ipswich Town heim á Portman Road á föstudagskvöldið kemur.