Enski boltinn

Barcola kominn til Liverpool

Valur Páll Eiríksson skrifar
Bradley Barcola skrifaði undir fimm ára samning í dag.
Bradley Barcola skrifaði undir fimm ára samning í dag. Mynd/Liverpool FC

Liverpool hefur staðfest kaup liðsins á Frakkanum Bradley Barcola. Hann kemur til liðsins frá Frakklandsmeisturum Paris Saint-Germain.

Liverpool borgar PSG 106 milljónir punda fyrir franska sóknartengiliðinn. Það jafngildir 17 og hálfum milljarði íslenskra króna.

Þá gætu bæst um 17 milljónir punda við þá fjárhæð í árangurstengdum greiðslum.

Skiptanna hefur verið beðið um hríð en Liverpool og PSG hafa átt í viðræðum um Barcola stærstan hluta sumars. Hinn 23 ára gamli Barcola skrifar undir fimm ára samning í Bítlaborginni.

Hann er þriðji dýrasti leikmaður í sögu félagsins á eftir Alexander Isak og Florian Wirtz. Hann er fjórði leikmaðurinn sem Liverpool kaupir á eftir Victor Munoz, Jeremy Jacquet og Ronald Araujo, sem er á láni frá Barcelona.

Barcola mun spila í treyju númer 29 hjá Liverpool og getur spilað sinn fyrsta leik er Liverpool sækir Ipswich Town heim á Portman Road á föstudagskvöldið kemur.

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