Reyndi að nappa treyju Isaks af börnum

Hegðun fullorðins karlmanns eftir leik Liverpool og Nottingham Forest á Anfield í gær hefur valdið hneykslun en hann reyndi að hrifsa treyju Alexanders Isak af tveimur strákum, eins og sjá má á myndbandi.
Isak skoraði sitt fyrsta mark á tímabilinu þegar hann jafnaði metin í 1-1 á 60. mínútu.
Svíinn gekk þó heldur hnípinn af velli eftir að leiknum lauk með 2-2 jafntefli en það þýðir að Liverpool hefur aðeins fengið tvö stig úr fyrstu tveimur leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni.
Á leið sinni inn til búningsklefa sá Isak tvo unga stráka falast eftir treyjunni hans og til að gleðja þá vippaði hann sér úr treyjunni og lyfti henni upp til strákanna þar sem þeir hölluðu sér yfir handrið í stúkunni.
Þá greip fullorðinn maður hins vegar treyjuna af þeim og virtist ætla að taka hana með sér heim. Viðstaddir voru þó ekki á því að leyfa honum það og á endanum lét maðurinn treyjuna af hendi, eins og sjá má hér að neðan.
Grown ass man tried to snatch away a shirt given by Isak to a kid...Embarrassing pic.twitter.com/0dAPD8xOWo— The Culé 🇧🇪 (@TheBelgianCule) August 29, 2026
Grown ass man tried to snatch away a shirt given by Isak to a kid...Embarrassing pic.twitter.com/0dAPD8xOWo