Enski boltinn

Gakpo valdi City og við­ræður í fullum gangi

Sindri Sverrisson skrifar
Cody Gakpo virðist hafa spilað sinn síðasta leik fyrir Liverpool.
Cody Gakpo virðist hafa spilað sinn síðasta leik fyrir Liverpool. Getty/Robbie Jay Barratt

Cody Gakpo hefur samþykkt að ganga í raðir Manchester City frá Liverpool og nú er þess beðið að félögin komist að samkomulagi um kaupverð.

The Athletic greinir frá þessu í kvöld og þar segir blaðamaðurinn virti David Ornstein að þrír kostir hafi verið í stöðunni hjá Gakpo, eftir að Liverpool tryggði sér Bradley Barcola frá PSG.

Einn kosturinn var að vera áfram á Anfield, annar að fara til City og sá þriðji að fara til Tottenham.

Nú hefur þessi 27 ára hollenski landsliðsmaður ákveðið að velja City en félagið hefur aðeins örfáa daga þar til félagaskiptaglugganum verður lokað á þriðjudaginn.

Liverpool greiðir PSG heilar 123 milljónir punda fyrir Barcola en óljóst er hve mikið Gakpo mun kosta. Hann kom til Liverpool frá PSV Eindhoven í janúar 2023 og hefur skorað 33 mörk í 91 leik í ensku úrvalsdeildinni.

Gakpo átti stoðsendingu á Alexander Isak í dag, í 2-2 jafnteflinu við Nottingham Forest á Anfield, í leik sem líklega var hans síðasti fyrir Liverpool. Hann skoraði í 2-2 jafnteflinu við Newcastle í fyrstu umferð.

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