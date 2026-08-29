Cody Gakpo hefur samþykkt að ganga í raðir Manchester City frá Liverpool og nú er þess beðið að félögin komist að samkomulagi um kaupverð.
The Athletic greinir frá þessu í kvöld og þar segir blaðamaðurinn virti David Ornstein að þrír kostir hafi verið í stöðunni hjá Gakpo, eftir að Liverpool tryggði sér Bradley Barcola frá PSG.
Einn kosturinn var að vera áfram á Anfield, annar að fara til City og sá þriðji að fara til Tottenham.
Nú hefur þessi 27 ára hollenski landsliðsmaður ákveðið að velja City en félagið hefur aðeins örfáa daga þar til félagaskiptaglugganum verður lokað á þriðjudaginn.
🚨 EXCLUSIVE: Cody Gakpo decides to join Manchester City & parties now working to reach agreement. 27yo faced 3-way decision after #LFC signed Bradley Barcola; stay or Tottenham Hotspur also options. Dutch int’l chose #MCFC + talks advancing @TheAthleticFC https://t.co/XNvR05Q3OQ— David Ornstein (@David_Ornstein) August 29, 2026
🚨 EXCLUSIVE: Cody Gakpo decides to join Manchester City & parties now working to reach agreement. 27yo faced 3-way decision after #LFC signed Bradley Barcola; stay or Tottenham Hotspur also options. Dutch int’l chose #MCFC + talks advancing @TheAthleticFC https://t.co/XNvR05Q3OQ
Liverpool greiðir PSG heilar 123 milljónir punda fyrir Barcola en óljóst er hve mikið Gakpo mun kosta. Hann kom til Liverpool frá PSV Eindhoven í janúar 2023 og hefur skorað 33 mörk í 91 leik í ensku úrvalsdeildinni.
Gakpo átti stoðsendingu á Alexander Isak í dag, í 2-2 jafnteflinu við Nottingham Forest á Anfield, í leik sem líklega var hans síðasti fyrir Liverpool. Hann skoraði í 2-2 jafnteflinu við Newcastle í fyrstu umferð.