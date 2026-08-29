Enski boltinn

Sjáðu öll mörkin og vítadóminn sem ærði Alisson

Sindri Sverrisson skrifar
Alisson og Virgil van Dijk reyndu sitt besta til að fá vítadómnum breytt en Sam Barrott varð ekki haggað.
Alisson og Virgil van Dijk reyndu sitt besta til að fá vítadómnum breytt en Sam Barrott varð ekki haggað. Getty/Dan Mullan

Alisson, markvörður Liverpool, sparkaði í spjald og braut það í bræði sinni eftir 2-2 jafnteflið við Nottingham Forest á Anfield í dag. Mörkin og helstu atvik úr öllum fjórum leikjum dagsins í ensku úrvalsdeildinni má sjá á Vísi.

Alisson fékk dæmt á sig víti í seinni hálfleik gegn Forest í dag og þessi umdeildi dómur leiddi til þess að Morgan Gibbs-White kom Forest í 2-1 af vítapunktinum, aðeins tíu mínútum eftir að Alexander Isak hafði jafnað metin fyrir Liverpool.

Victor Munoz tryggði Liverpool hins vegar stig með laglegu marki eftir sendingu frá Florian Wirtz.

Newcastle vann góðan 2-0 útisigur gegn Tottenham, Hull hélt fullkominni byrjun sinni áfram með 1-0 útisigri gegn Coventry en Bournemouth og Everton gerðu 1-1 jafntefli.

Öll mörkin og helstu atvik úr leikjunum má sjá hér að neðan.

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