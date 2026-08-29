Sjáðu öll mörkin og vítadóminn sem ærði Alisson

Alisson, markvörður Liverpool, sparkaði í spjald og braut það í bræði sinni eftir 2-2 jafnteflið við Nottingham Forest á Anfield í dag. Mörkin og helstu atvik úr öllum fjórum leikjum dagsins í ensku úrvalsdeildinni má sjá á Vísi.
Alisson fékk dæmt á sig víti í seinni hálfleik gegn Forest í dag og þessi umdeildi dómur leiddi til þess að Morgan Gibbs-White kom Forest í 2-1 af vítapunktinum, aðeins tíu mínútum eftir að Alexander Isak hafði jafnað metin fyrir Liverpool.
Victor Munoz tryggði Liverpool hins vegar stig með laglegu marki eftir sendingu frá Florian Wirtz.
Newcastle vann góðan 2-0 útisigur gegn Tottenham, Hull hélt fullkominni byrjun sinni áfram með 1-0 útisigri gegn Coventry en Bournemouth og Everton gerðu 1-1 jafntefli.
Öll mörkin og helstu atvik úr leikjunum má sjá hér að neðan.