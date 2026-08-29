Sjáðu Haaland skora með sínu nýja hári

Manchester City vann stórsigur á Crystal Palace í gær þar sem leikurinn endaði 4-1.
Aðeins tveir leikmenn skoruðu öll fjögur mörkin fyrir Manchester City en Haaland náði að koma sér á blað strax í annarri umferð. Hann skoraði tvö mörk og Ryan Cherki skoraði einnig tvö mörk.
Cherki byrjar deildina frábærlega en hann hefur nú skorað tvö mörk ásamt því að leggja upp tvö mörk í fyrstu tveimur leikjum deildarinnar. Manchester City byrjar deildina einnig vel með sigri í fyrstu tveimur leikjunum. Næsti leikur Manchester City er gegn nýliðunum í Coventry.
Crystal Palace byrjar hins vegar tímabilið ekki vel þar sem liðið hefur nú tapað fyrstu tveim leikjum sínum. Liðið hefur aðeins skorað eitt mark í fyrstu tveim leikjunum en það var af dýrari gerðinni. Yeremi Pino tók frábæra aukaspyrnu sem fór í slána og í bakið á Gianlugi Donnarumma sem var í marki Manchester City.
Önnur umferð ensku úrvalsdeildarinnar heldur áfram í dag og verður sýnd í beinni útsendingu á sportrásum Sýnar.