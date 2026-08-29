PSG hefur samþykkt tilboð Liverpool í franska kantmanninn Bradley Barcola. Fyrst um sinn vildi PSG fá 145 milljónir punda fyrir leikmanninn en Liverpool borgar 123 milljónir punda fyrir hann.
Bradley Barcola mun fara í læknisskoðun til Liverpool um helgina og eftir hana er búist við að hann skrifi undir langan samning við félagið. Þetta er mikil styrking fyrir sókn Liverpool enda hefur félagið reynt að landa honum í allt sumar.
Cody Gakpo, leikmaður Liverpool, hefur verið orðaður við önnur lið í sumar og með komu Barcola opnast tækifæri fyrir hann að færa sig um set. Ekki er víst hvort að hann muni fara en ekki er mikið eftir af félagsskiptaglugganum sem lokar í næstu viku.
Andoni Iraola, þjálfari Liverpool, hefur sagt að hann vilji halda Gakpo en þrátt fyrir það sé hann ekki viss um framtíð hans.
Barcola gekk til liðs við PSG frá Lyon árið 2023 og hefur hann verið hluti af sigursælu PSG-liði síðan þá. Hann hefur unnið frönsku úrvalsdeildina þrisvar, Meistaradeild Evrópu tvisvar og franska bikarinn tvisvar.
Einnig hefur Barcola staðið sig vel með franska landsliðinu en hann skoraði þrjú mörk fyrir landsliðið á HM sem var haldið í sumar. Þar endaði franska landsliðið í fjórða sæti.
Barcola er fjölbreyttur vængmaður en þó svo að hans algengasta staða sé á vinstri vængnum þá hefur hann einnig spilað á hægri vængnum og eitthvað frammi. Hann getur því leyst margar stöður af á meðan Liverpool bíður eftir að Hugo Ekitike jafni sig á meiðslum sem hann fékk undir lok síðasta tímabils.