Fyrrum QPR-leikmaður fundinn heill á húfi

Akos Buzsaky, fyrrum miðjumaður QPR og ungverska landsliðsins, hefur staðfest að hann sé heill á húfi eftir að greint var frá því að hans væri saknað fyrri í vikunni.
Ungverskir fjölmiðlar greindu frá því á miðvikudag að Buzsaky hefði verið saknað í rúma viku og að lögregla hefði leitað að honum.
Buzsaky birti hins vegar færslu á Facebook í dag þar sem hann fullvissaði fólk um að hann væri í lagi og þakkaði fyrir allar áhyggjurnar. BBC greinir frá.
„Því miður hafa orðið miklar breytingar á lífi mínu síðustu mánuði sem hafa reynt á mig. Á ákveðnum tímapunkti fannst mér ég þurfa að slíta mig frá þessum daglegu venjum,“ skrifaði Buzsaky.
A message from Ákos 💙🤍 pic.twitter.com/2Rn4gyZdqA— QPR FC (@QPR) August 28, 2026
A message from Ákos 💙🤍 pic.twitter.com/2Rn4gyZdqA
Hinn 44 ára gamli Buzsaky lék í fimm tímabilum með QPR eftir að hann kom til félagsins á láni árið 2007. Hann lék einnig með Plymouth, Portsmouth og Barnsley á Englandi.
Alls lék hann 243 leiki á ferlinum í Englandi og skoraði 33 mörk.