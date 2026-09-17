Markaveislur og stórsigrar í Evrópudeildinni Andri Broddason skrifar 17. september 2026 21:21 Juventus vann fimm marka stórsigur í Evrópudeildinni í kvöld. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images) Fyrsta umferð Evrópudeildarinnar kláraðist í dag og er erfitt að segja að margir jafnir leikir hafi verið á dagskrá. Juventus vann 5-0 sigur á NEC Nijmegen, Crystal Palace vann 4-0 sigur á Lech Poznan og Celtic tapaði fyrir ungverska liðinu Ferencvaros. Willum Willumsson sat á bekknum hjá hollenska liðinu NEC Nijmegen þegar liðið fór í heimsókn til Juventus á Ítalíu. Óhætt er að segja að leikurinn hafi ekki verið jafn en fimm mismunandi leikmenn skoruðu öll fimm mörk Juventus. Nicolas Gonzalez kom Juventus yfir strax á níundu mínútu og Kerim Alajbegovic bætti við öðru markinu þrettán mínútum síðar. Nick Woltemade skoraði þriðja mark Juventus úr víti en hann kann vel við sig í svarthvítu þar sem hann kom til Juventus frá Newcastle. Í seinni hálfleik kórónuðu svo Zeki Celik og Randal Kolo Muani fimm marka stórsigur Juventus og ætlar liðið sér stóra hluti í Evrópudeildinni. Ernirnir halda áfram góðu gengi í Evrópu Crystal Palace þekkja það að ganga vel í Evrópukeppnum en liðið vann Sambandsdeild Evrópu á síðasta tímabili. Liðið fékk pólska liðið Lech Poznan í heimsókn í fyrsta leik og var þetta erfið ferð til Englands fyrir pólsku gestina. Yeremi Pino kom Örnunum í Crystal Palace yfir strax á tíundu mínútu leiksins. Sautján mínútum síðar tvöfaldaði Chris Richards forystu liðsins og átti staðan aðeins eftir að versna fyrir Lech Poznan. Eftir rétt rúmlega hálftíma leik fengu heimamenn vítaspyrnu og fór Jorgen Strand Larsen á vítapunktinn. Hann skoraði úr vítaspyrnunni og fór Crystal Palace með þriggja marka forystu í hálfleik. Edward Nketiah gulltryggði svo fjórða og síðasta mark Crystal Palace í öruggum 4-0 sigri. Gestirnir í Póllandi kláruðu leikinn manni færri eftir að Radoslaw Murawski fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt undir lok leiksins. Óvænt tap Celtic Skoska stórliðið Celtic tók á móti ungverska liðinu Ferencvaros í Evrópudeildinni í kvöld. Leikurinn byrjaði ekki vel fyrir heimamenn í Skotlandi eftir að skot Bamidele Yusuf fór í varnarmann og svo í netið sem tryggði ungverska liðinu forystuna. Mika Baur náði að jafna metin fyrir Celtic en aðeins tveim mínútum síðar náði Kristoffer Zachariassen að koma Ferencvaros aftur í forystuna. Snemma í seinni hálfleik kom Daniel Arzani ungverska liðinu í tveggja marka forystu og reyndust lok leiksins ætla að vera erfið fyrir Celtic. Heimamennirnir náðu ekki að minnka muninn og byrjar Ferencvaros frábærlega í Evrópudeildinni. Fótbolti Evrópudeild UEFA Mest lesið Biðst afsökunar og afsalar sér sigrinum Sport Varð skotmark með því að ráða Frey: „Ákveðin áhætta fyrir mig“ Fótbolti Heimir ræddi við hvern einasta leikmann um leikina við Ísraela Fótbolti Mun saga Arons endurtaka sig? Fótbolti Seldur frá Keflavík til Sýrlands Íslenski boltinn Orri grátlega nálægt því að tryggja stig fyrir Real Sociedad Fótbolti Strákarnir á Saga Class en stelpurnar aftar í vélinni Sport „Eins og að horfa á bíómynd“ Sport Tætti í sig fulltrúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“ Enski boltinn „Ef þetta hefði verið ég þá hefði ég hætt keppni“ Sport Fleiri fréttir „Vitum hvernig fótbolta við viljum spila og hvað við stöndum fyrir“ Markaveislur og stórsigrar í Evrópudeildinni Ungstirni Manchester City tryggðu liðinu stórsigur Infantino beðin um að gefa upp gögn um sölu heimsmeistaramótsins Breiðablik - Grindavík/Njarðvík | Titilbaráttan hefst fyrir alvöru Orri grátlega nálægt því að tryggja stig fyrir Real Sociedad Fanney og Arna sáu um varnarvinnuna í góðum sigri Heimir ræddi við hvern einasta leikmann um leikina við Ísraela „Hversu mikil pressa var á honum?“ Sjáum til hvort þetta verði algjör þvæla Seldur frá Keflavík til Sýrlands Segir að Messi eigi að vinna Gullknöttinn Sleppir landsleikjunum fyrir brúðkaupsferð Tætti í sig fulltrúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“ Klopp velur tvo landsliðshópa með sextán nýja Sextán í bann fyrir nasistakveðjur Varð skotmark með því að ráða Frey: „Ákveðin áhætta fyrir mig“ Hundrað marka Messi lét MLS-stjórann heyra það „Setjum pressu á leikmenn að haga sér fullkomlega næstu tvö árin“ Fagn Brynjólfs slær í gegn Boehly selur og kveður Chelsea Mun saga Arons endurtaka sig? Sunderland vann í fyrsta Evrópuleiknum síðan 1973 Enn eitt áfallið fyrir Manchester United Með fullt hús stiga eftir níu marka veislu Birta upptöku sem sannar kynþáttaníð gegn Mikael „Þá mun ég reka mig sjálfur“ Eiginkona og sonur vitni að grófri árás sjö stuðningsmanna FCK „Í raun og veru ætti ég ekki að þola hann“ „Hinna klúbbanna á Íslandi að elta þá“ Sjá meira