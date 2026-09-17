Fótbolti

Markaveislur og stórsigrar í Evrópudeildinni

Andri Broddason skrifar
Juventus vann fimm marka stórsigur í Evrópudeildinni í kvöld.
Juventus vann fimm marka stórsigur í Evrópudeildinni í kvöld. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

Fyrsta umferð Evrópudeildarinnar kláraðist í dag og er erfitt að segja að margir jafnir leikir hafi verið á dagskrá. Juventus vann 5-0 sigur á NEC Nijmegen, Crystal Palace vann 4-0 sigur á Lech Poznan og Celtic tapaði fyrir ungverska liðinu Ferencvaros.

Willum Willumsson sat á bekknum hjá hollenska liðinu NEC Nijmegen þegar liðið fór í heimsókn til Juventus á Ítalíu. Óhætt er að segja að leikurinn hafi ekki verið jafn en fimm mismunandi leikmenn skoruðu öll fimm mörk Juventus.

Nicolas Gonzalez kom Juventus yfir strax á níundu mínútu og Kerim Alajbegovic bætti við öðru markinu þrettán mínútum síðar. Nick Woltemade skoraði þriðja mark Juventus úr víti en hann kann vel við sig í svarthvítu þar sem hann kom til Juventus frá Newcastle.

Í seinni hálfleik kórónuðu svo Zeki Celik og Randal Kolo Muani fimm marka stórsigur Juventus og ætlar liðið sér stóra hluti í Evrópudeildinni.

Ernirnir halda áfram góðu gengi í Evrópu

Crystal Palace þekkja það að ganga vel í Evrópukeppnum en liðið vann Sambandsdeild Evrópu á síðasta tímabili. Liðið fékk pólska liðið Lech Poznan í heimsókn í fyrsta leik og var þetta erfið ferð til Englands fyrir pólsku gestina.

Yeremi Pino kom Örnunum í Crystal Palace yfir strax á tíundu mínútu leiksins. Sautján mínútum síðar tvöfaldaði Chris Richards forystu liðsins og átti staðan aðeins eftir að versna fyrir Lech Poznan.

Eftir rétt rúmlega hálftíma leik fengu heimamenn vítaspyrnu og fór Jorgen Strand Larsen á vítapunktinn. Hann skoraði úr vítaspyrnunni og fór Crystal Palace með þriggja marka forystu í hálfleik. Edward Nketiah gulltryggði svo fjórða og síðasta mark Crystal Palace í öruggum 4-0 sigri. Gestirnir í Póllandi kláruðu leikinn manni færri eftir að Radoslaw Murawski fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt undir lok leiksins.

Óvænt tap Celtic

Skoska stórliðið Celtic tók á móti ungverska liðinu Ferencvaros í Evrópudeildinni í kvöld. Leikurinn byrjaði ekki vel fyrir heimamenn í Skotlandi eftir að skot Bamidele Yusuf fór í varnarmann og svo í netið sem tryggði ungverska liðinu forystuna.

Mika Baur náði að jafna metin fyrir Celtic en aðeins tveim mínútum síðar náði Kristoffer Zachariassen að koma Ferencvaros aftur í forystuna. Snemma í seinni hálfleik kom Daniel Arzani ungverska liðinu í tveggja marka forystu og reyndust lok leiksins ætla að vera erfið fyrir Celtic.

Heimamennirnir náðu ekki að minnka muninn og byrjar Ferencvaros frábærlega í Evrópudeildinni.

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