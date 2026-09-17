Infantino beðinn um að gefa upp gögn um sölu heimsmeistaramótsins Andri Broddason skrifar 17. september 2026 19:45 Vesenið í kringum Gianni Infantino, forseta FIFA, virðist engan endi ætla að taka. EPA/SHAWN THEW Enska knattspyrnusambandið hefur beðið Gianni Infantino, forseta FIFA, um að gefa upp öll þau gögn sem tengjast ákvörðun hans um að selja hluta heimsmeistaramótsins í fótbolta til einkafjárfesta. Einnig tók hann fram að þing FIFA ætti að fá skriflega útskýringu á því hvers vegna bandaríski leikmaðurinn Folarin Balogun fékk ekki leikbann á heimsmeistaramótinu. Hann fékk rautt spjald en Gianni Infantino ákvað að Balogun mætti spila næsta leik. Allir aðrir leikmenn sem fengu rautt spjald þurftu að vera í leikbanni í að minnsta kosti einn leik. Í umfjöllun BBC Sport kemur fram að næsta þing FIFA sé 15. október og þá á Infantino að mæta með öll skjöl um þessi tvö mál klár. Infantino hefur verið mikið á milli tannanna á fólki eftir umdeilanlegar ákvarðanir hjá honum. Sá sem sendi bréfið formlega fyrir hönd enska knattspyrnusambandsins er Debbie Hewitt en hún starfar þar. Bréfið var stílað á Infantino ásamt Mattias Grafstrom sem er ritari FIFA. Í bréfinu er tekið fram að það þurfi að rannsaka hver átti hugmyndina og hverjir studdu hana og komu henni í verk. Málið er undir rannsókn að beiðni evrópska knattspyrnusambandsins UEFA og ekki er vitað hver staðan er á málinu. Í mars verða forsetakosningar innan FIFA og eins og staðan er núna er Gianni Infantino eini forsetaframbjóðandinn. Mótherjar hans þurfa að finna nýjan frambjóðanda bráðlega þar sem frestur til að bjóða sig fram rennur út 18. nóvember. FIFA Deilur um Gianni Infantino Mest lesið Biðst afsökunar og afsalar sér sigrinum Sport Varð skotmark með því að ráða Frey: „Ákveðin áhætta fyrir mig“ Fótbolti Orri grátlega nálægt því að tryggja stig fyrir Real Sociedad Fótbolti Heimir ræddi við hvern einasta leikmann um leikina við Ísraela Fótbolti Mun saga Arons endurtaka sig? Fótbolti Seldur frá Keflavík til Sýrlands Íslenski boltinn Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 4-1| Breiðablik kláraði þetta í fyrri hálfleik Íslenski boltinn Strákarnir á Saga Class en stelpurnar aftar í vélinni Sport „Eins og að horfa á bíómynd“ Sport Tætti í sig fulltrúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“ Enski boltinn Fleiri fréttir Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 4-1| Breiðablik kláraði þetta í fyrri hálfleik „Vitum hvernig fótbolta við viljum spila og hvað við stöndum fyrir“ Markaveislur og stórsigrar í Evrópudeildinni Ungstirni Manchester City tryggðu liðinu stórsigur Infantino beðinn um að gefa upp gögn um sölu heimsmeistaramótsins Orri grátlega nálægt því að tryggja stig fyrir Real Sociedad Fanney og Arna sáu um varnarvinnuna í góðum sigri Heimir ræddi við hvern einasta leikmann um leikina við Ísraela „Hversu mikil pressa var á honum?“ Sjáum til hvort þetta verði algjör þvæla Seldur frá Keflavík til Sýrlands Segir að Messi eigi að vinna Gullknöttinn Sleppir landsleikjunum fyrir brúðkaupsferð Tætti í sig fulltrúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“ Klopp velur tvo landsliðshópa með sextán nýja Sextán í bann fyrir nasistakveðjur Varð skotmark með því að ráða Frey: „Ákveðin áhætta fyrir mig“ Hundrað marka Messi lét MLS-stjórann heyra það „Setjum pressu á leikmenn að haga sér fullkomlega næstu tvö árin“ Fagn Brynjólfs slær í gegn Boehly selur og kveður Chelsea Mun saga Arons endurtaka sig? Sunderland vann í fyrsta Evrópuleiknum síðan 1973 Enn eitt áfallið fyrir Manchester United Með fullt hús stiga eftir níu marka veislu Birta upptöku sem sannar kynþáttaníð gegn Mikael „Þá mun ég reka mig sjálfur“ Eiginkona og sonur vitni að grófri árás sjö stuðningsmanna FCK „Í raun og veru ætti ég ekki að þola hann“ „Hinna klúbbanna á Íslandi að elta þá“ Sjá meira