„Vitum hvernig fótbolta við viljum spila og hvað við stöndum fyrir“ Stefán Marteinn Ólafsson skrifar 17. september 2026 21:59 Gylfi Tryggvason þjálfari Grindavík/Njarðvík Guðmundur/Vísir Grindavík/Njarðvík tapaði í kvöld 4-1 gegn Breiðablik í fyrstu umferð úrslitakeppni Bestu deildarinnar í efri hluta. Gylfi Tryggvason ræddi við Vísi eftir tapið í kvöld. „Við vorum að spila við virkilega gott lið sem að verður mögulega Íslandsmeistari“ sagði Gylfi Tryggvason eftir leik. „Við fengum að máta okkur við þetta lið og vorum að reyna að halda áfram að finna leiðir til þess að vaxa sem lið og ég held að við getum lært mjög mikið af þessum leik og við getum bætt okkur í mjög mörgu á að hafa spilað þennan leik eins og við spiluðum hann“ Grindavík/Njarðvík voru mjög djarfar í uppspilinu í þessum leik og gáfu fullt af færum á sér. Þó þæf hefði verið lentar 2-0 undir eftir tæpt korter stóð aldrei til að breyta leikplani. „Fyrsta markið er bara dómaramistök, annað markið er hornspyrna þannig ég held að hvorug þeirra hafi eitthvað tengst okkar leikplani þannig nei það kom ekki til greina að breyta“ „Sama þó við hefðum verið að gera mistök og sama þó fyrstu tvö mörkin hefðu verið útaf uppspilinu þá hefði samt ekki komið til greina að breyta því svona höfum við náð árangri sem félag“ „Við höfum verið að spila svona fótbolta þó svo að við höfum kannski ýkt þetta aðeins upp núna að þá vitum við hvernig fótbolta við viljum spila og hvað við stöndum fyrir“ „Við höfum náð árangri á að gera það og við ætlum bara að halda áfram því þangað til að mér finnst liðið ekki vera að ná árangri þá mögulega skal ég fara íhuga eitthvað en okkur finnst þetta bara gaman, fótbolti má vera skemmtilegur líka þannig það er ekki ögn af efasemdum um hvernig við viljum spila fótbolta“ Eftir hálfgerða einstefnu í fyrri hálfleik þá varð aðeins meira jafnræði á leiknum í seinni hálfleik. „Leikurinn galopnaðist og þetta var þetta var mjög mikið fram og til baka fannst mér í seinni og varð mjög öðruvísi leikur en þær voru nátturlega komnar þremur mörkum yfir og þá geta þær stigið aðeins af bensíngjöfinni ef þær vilja það“ „Við fáum tækifæri til þess að skora úr vítaspyrnu hérna í byrjun seinni til að setja þetta í 3-1 í byrjun seinni, það hefði gert leikinn áhugaverðari hvað varðar úrslit“ Stephanie Bukovec kom inn á sem varamaður í framlínu Grindavík/Njarðvík í kvöld en hún hefur verið markmaður það sem af er móts. „Hún er bara sóknarmaður í dag. Hún var markmaður fram að bikarúrslitaleiknum og nú er bikarúrslitaleikurinn búinn. Nú er hún sóknarmaður og ætlar að vera sóknarmaður það sem eftir lifir tímabili hjá okkur“ „Hún er þá bara sóknarmaður og í því hlutverki að þurfa að vinna sér inn fyrir mínútum ef hún vill fá mínútur inni á vellinum. Hún er bara eins og hver annar leikmaður í dag“ „Auðvitað er þetta bara ævintýralegur ferill sem hún hefur haft og gerði bara ágætlega í dag og hún er áhugaverð týpa. Hún er bara sóknarmaður í dag“ sagði Gylfi Tryggvason. Besta deild kvenna UMF Grindavík UMF Njarðvík Fótbolti Mest lesið Biðst afsökunar og afsalar sér sigrinum Sport Varð skotmark með því að ráða Frey: „Ákveðin áhætta fyrir mig“ Fótbolti Heimir ræddi við hvern einasta leikmann um leikina við Ísraela Fótbolti Mun saga Arons endurtaka sig? 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