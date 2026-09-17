Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 4-1| Breiðablik kláraði þetta í fyrri hálfleik Stefán Marteinn Ólafsson skrifar 17. september 2026 22:10 Breiðablik-Grindavík/Njarðvík Guðmundur/Vísir Breiðablik tók á móti Grindavík/Njarðvík í kvöld þegar fyrsta umferð í úrslitakeppni efri hluta Bestu deild kvenna hóf göngu sína. Breiðablik gerði út um leikinn í fyrri hálfleik og fóru að lokum með öruggan 4-1 sigur af hólmi. Leikurinn fór fjörlega af stað og Breiðablik náði forystu strax á 2. mínútu leiksins þegar Agla María Albertsdóttir vann boltann af Emmu Nicole Phillips í öftustu línu og skoraði auðvelt mark til þess að koma Breiðablik yfir. Agla María Albertsdóttir í baráttunni í kvöldGuðmundur/Vísir Kristín Dís Árnadóttir tvöfaldaði forystu Breiðabliks eftir 12 mínútna leik. Breiðablik tók stutta hornspyrnu og spilaði sig inn á teig þar sem Agla María Albertsdóttir átti skot sem fór af varnarmanni á fjærstöngina þar sem Kristín Dís var mætt og skilaði boltanum í netið. Breiðablik var ekki langt frá því að bæta þriðja markinu við tveimur mínútum síðar en skot Blika endaði í stönginni. Algjörir yfirburðir hjá Breiðablik. Leikurinn fór að mestu fram á vallarhelmingi Grindavík/Njarðvík sem voru mjög djarfar í uppspili sínu og áttu það til að tapa boltanum á hættulegum stöðum. Breiðablik fagnar marki í kvöldGuðmundur/Vísir Breiðablik bætti við þriðja markinu í uppbótartíma í fyrri hálfleik en Agla María Albertsdóttir fann þá Edith Kristín Kristjánsdóttur við D-bogann og hún lét vaða föstu skoti sem Taylor Fox réði ekki við og Breiðablik fór inn í hálfleikinn með afgerandi 3-0 forystu. Seinni hálfleikurinn hófst með látum en Grindavík/Njarðvík fékk vítaspyrnu á 50. mínútu leiksins þegar brotið var á Emersen Jennings á vítateigslínunni. Emma Nicole Phillips steig á punktinn en þrumaði boltanum í þverlánna. Vont varð verra fyrir Grindavík/Njarðvík því Breiðablik bætti við fjórða marki leiksins strax í næstu sókn mínútu eftir vítaklúðrið á 51. mínútu. Sunna Rún Sigurðardóttir sem hafði komið inn á sem varamaður í hálfleik átti þá tilraun sem endaði einnig í þverslánni en boltinn barst til Þórdísar Elvu Ágústsdóttur sem var yfirveguð og kláraði færið sitt vel framhjá nokkrum varnarmönnum Grindavík/Njarðvík sem höfðu hent sér á marklínuna í von um að vera fyrir. Breiðablik-Grindavík/NjarðvíkGuðmundur/Vísir Grindavík/Njarðvík minnkaði muninn á 60. mínútu leiksins en þá skallaði Júlía Ruth Thasaphong fína fyrirgjöf frá Ásu Björg Einarsdóttur í netið. Bæði lið áttu ágætis færi það sem eftir lifði leiks en fleiri urðu mörkin ekki fór Breiðablik með öruggan 4-1 sigur af hólmi. Atvik leiksins Fyrsta mark leiksins strax á annari mínútu gaf ákveðin fyrirboða um hvað væri í vændum. Agla María vann þá boltann inni á teig Grindavík/Njarðvík og kom Breiðablik auðveldlega yfir. Stjörnur og skúrkar Agla María Albertsdóttir var allt í öllu í liði Breiðabliks. Hún var með puttana í mörkum Breiðabliks en hún skoraði, lagði upp og var sífellt að ógna. Þórdís Elva Ágústsdóttir átti líka flottan leik og skoraði sitt fyrsta mark fyrir Breiðablik í kvöld. Emma Nicole Phillips verður að taka skúrkinn á sig í dag. Klúðrar víti og á stór mistök í fyrsta marki leiksins. Frábær leikmaður á sínum degi en sá dagur var ekki í dag. Dómararnir Aðalbjörn Heiðar Þorsteinsson sá um flautuna í kvöld og honum til aðstoðar voru Tryggvi Elías Hermannsson og Sveinn Ingi Sigurjónsson Waage. Erfiðleikastuðullinn á þessum leik var ekki hár og þeir komust heilt yfir bara þokkalega frá sínu. Gylfi vildi meina að dómaramistök ættu sér stað í fyrsta marki Grindavík/Njarðvík og það er mögulega vafamál. Stemning og umgjörð Það var fínasta mæting á Eikarvöllinn í kvöld. Það var trommað og trallað í stúkunni. Hefði verið gaman að sjá fleiri á vellinum en fullt hrós á þau sem lögðu leið sína á völlinn. Viðtöl Ian Jeffs þjálfari BreiðabliksGuðmundur/Vísir „Hrós á þær fyrir að vera hugrakkar með þeirra leikstíl“ „Ég er mjög ánægður með fyrri hálfleikinn“ sagði Ian Jeffs þjálfari Breiðabliks eftir sigurinn í kvöld. „Við skorum þrjú mörk og hefðum átt að skora kannski fleiri. Við komum okkur í góða stöðu og pressan var mjög góð fannst mér“ „Við vissum alveg að Grindavík/Njarðvík myndi reyna spila út frá markinu og bara hrós á þær fyrir að reyna að gera það og vera svolítið hugrakkar með þeirra leikstíl en við vorum að reyna nýta okkur það okkur í hag. Við erum með gott pressandi lið og ég var mjög ánægður með fyrri hálfleikinn“ „Mér fannst við detta aðeins niður í seinni og það kom smá kafli í svona 15-20 mínútur þar sem ég var ekkert mjög ánægður með en svo siglum við þessu bara heim og í lokin var ég bara ánægður með frammistöðuna“ sagði Ian Jeffs. Besta deild kvenna Breiðablik UMF Grindavík UMF Njarðvík Íslenski boltinn