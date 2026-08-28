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Haaland og Cherki báðir með tvennu gegn Palace

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Erling Haaland faðmar Rayan Cherki. Þeir skoruðu báðir tvö mörk gegn Crystal Palace.
Erling Haaland faðmar Rayan Cherki. Þeir skoruðu báðir tvö mörk gegn Crystal Palace. getty/Mike Hewitt

Manchester City er með fullt hús stiga eftir fyrstu tvo leiki sína í ensku úrvalsdeildinni. Í kvöld vann City 1-4 sigur á Crystal Palace á Selhurst Park í fyrsta leik 2. umferðar. Erling Haaland og Rayan Cherki skoruðu tvö mörk hvor fyrir City.

Haaland skoraði ekki í 2-1 sigri City á Bournemouth í 1. umferðinni en hann kom liðinu yfir á 17. mínútu í kvöld. Norðmaðurinn skallaði þá fyrirgjöf Antoines Semenyo í fjærhornið.

Phil Foden fékk góð færi til að bæta við mörkum í fyrri hálfleik sem ekki nýttust og City fór með eins marks forystu til búningsherbergja.

Snemma í seinni hálfleik komu þrjú mörk á fimm mínútum.

Fyrst skoraði Cherki þegar hann potaði boltanum í netið eftir lipra takta í vítateignum á 54. mínútu. Tveimur mínútum síðar tók Yéremy Pino aukaspyrnu fyrir utan vítateig City, boltinn fór í slána, bakið á Gianluigi Donnarumma og inn.

Cherki kom City aftur tveimur mörkum yfir á 59. mínútu þegar skot hans fór af Chris Richards og í netið.

Þegar sex mínútur voru til leiksloka fann Foden Haaland vinstra megin í vítateignum og norski markahrókurinn skoraði með föstu skoti upp í nærhornið.

Lokatölur 1-4, City í vil. Liðið er með sex stig eftir fyrstu tvo leikina í ensku úrvalsdeildinni en Palace er enn án stiga.

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