Haaland og Cherki báðir með tvennu gegn Palace

Manchester City er með fullt hús stiga eftir fyrstu tvo leiki sína í ensku úrvalsdeildinni. Í kvöld vann City 1-4 sigur á Crystal Palace á Selhurst Park í fyrsta leik 2. umferðar. Erling Haaland og Rayan Cherki skoruðu tvö mörk hvor fyrir City.
Haaland skoraði ekki í 2-1 sigri City á Bournemouth í 1. umferðinni en hann kom liðinu yfir á 17. mínútu í kvöld. Norðmaðurinn skallaði þá fyrirgjöf Antoines Semenyo í fjærhornið.
Phil Foden fékk góð færi til að bæta við mörkum í fyrri hálfleik sem ekki nýttust og City fór með eins marks forystu til búningsherbergja.
Snemma í seinni hálfleik komu þrjú mörk á fimm mínútum.
Fyrst skoraði Cherki þegar hann potaði boltanum í netið eftir lipra takta í vítateignum á 54. mínútu. Tveimur mínútum síðar tók Yéremy Pino aukaspyrnu fyrir utan vítateig City, boltinn fór í slána, bakið á Gianluigi Donnarumma og inn.
Cherki kom City aftur tveimur mörkum yfir á 59. mínútu þegar skot hans fór af Chris Richards og í netið.
Þegar sex mínútur voru til leiksloka fann Foden Haaland vinstra megin í vítateignum og norski markahrókurinn skoraði með föstu skoti upp í nærhornið.
Lokatölur 1-4, City í vil. Liðið er með sex stig eftir fyrstu tvo leikina í ensku úrvalsdeildinni en Palace er enn án stiga.