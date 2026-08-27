Nottingham Forest hefur fest kaup á framherjanum Liam Delap frá Chelsea fyrir gríðarháa upphæð.
Delap skoraði aðeins eitt mark í 28 deildarleikjum fyrir Chelsea á síðustu leiktíð en forráðamenn Forest ákváðu engu að síður að slá félagsmet til að eignast kappann og greiða 50 milljónir punda fyrir hann, eða jafnvirði 8,2 milljarða króna
Chelsea borgaði 20 milljónum punda minna fyrir Delap þegar hann kom til félagsins frá Ipswich í fyrra, en Chelsea nýtti sér þá klásúlu í samningi hans við Ipswich. Delap hafði þá skorað 12 mörk í 37 leikjum á sinni fyrstu alvöru leiktíð í ensku úrvalsdeildinni, eftir að hafa áður verið leikmaður Manchester City en verið lánaður til Stoke, Preston og Hull.
Delap er enn 23 ára gamall og ljóst að Forest-menn binda miklar vonir við að hann springi út í búningi liðsins í vetur.
„Þetta er risafélag með mikla sögu. Ég talaði við stjórann [Oliver Glasner] og ég kann vel við hans stefnu. Ég held að hann geti orðið sá sem virkilega hjálpar mér að þróast og taka næsta skref, og vonandi næ ég að skora mörk hérna,“ segir Delap.