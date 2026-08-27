Enska úrvalsdeildarfélagið Liverpool er langt komið með að tryggja sér þjónustu franska kantmannsins Bradley Barcola frá Evrópumeisturum Paris Saint-Germain.
Það er félagsskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano sem greinir frá þessu í færslu á samfélagsmiðlum í morgun.
Hann segir viðræður Liverpool við PSG komnar á lokametrana og að búist sé við að þær verði kláraðar innan skamms.
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A post shared by Fabrizio Romano (@fabriziorom)
Eigendur bæði Liverpool og PSG séu að vinna að samkomulaginu á þessum lokametrum.
Liverpool hefur verið að reyna klófesta Barcola í allt sumar og virðist það nú vera að taka þegar að innan við vika er eftir af félagsskiptaglugganum.
Óljóst er á þessu stigi hvert kaupverðið mun vera en PSG hafði áður viljað fá um 145 milljónir punda fyrir Barcola.
Barcola er 23 ára gamall og hefur verið á mála hjá Paris Saint-Germain frá árinu 2023 er hann gekk í raðir liðsins frá Lyon.
Í 152 leikjum fyrir Paris Saint-Germain hefur Barcola skorað 39 mörk og lagt upp 37. Hann hefur unnið allt sem hægt er að vinna með liðinu í Frakklandi og í tvígang unnið Meistaradeild Evrópu.
Þá á hann að baki 28 A-landsleiki fyrir franska landsliðið og hefur skorað 6 landsliðsmörk.