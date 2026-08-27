Enski boltinn

Liver­pool langt komið með að tryggja sér Barcola

Aron Guðmundsson skrifar
Barcola í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu á síðasta tímabili þar sem að PSG hafði betur gegn Arsenal
Barcola í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu á síðasta tímabili þar sem að PSG hafði betur gegn Arsenal Vísir/Getty

Enska úrvalsdeildarfélagið Liverpool er langt komið með að tryggja sér þjónustu franska kantmannsins Bradley Barcola frá Evrópumeisturum Paris Saint-Germain.

Það er félagsskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano sem greinir frá þessu í færslu á samfélagsmiðlum í morgun. 

Hann segir viðræður Liverpool við PSG komnar á lokametrana og að búist sé við að þær verði kláraðar innan skamms.

Eigendur bæði Liverpool og PSG séu að vinna að samkomulaginu á þessum lokametrum. 

Liverpool hefur verið að reyna klófesta Barcola í allt sumar og virðist það nú vera að taka þegar að innan við vika er eftir af félagsskiptaglugganum. 

Óljóst er á þessu stigi hvert kaupverðið mun vera en PSG hafði áður viljað fá um 145 milljónir punda fyrir Barcola.

Barcola er 23 ára gamall og hefur verið á mála hjá Paris Saint-Germain frá árinu 2023 er hann gekk í raðir liðsins frá Lyon.

Í 152 leikjum fyrir Paris Saint-Germain hefur Barcola skorað 39 mörk og lagt upp 37. Hann hefur unnið allt sem hægt er að vinna með liðinu í Frakklandi og í tvígang unnið Meistaradeild Evrópu.

Þá á hann að baki 28 A-landsleiki fyrir franska landsliðið og hefur skorað 6 landsliðsmörk.

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