Dagný Brynjarsdóttir hefur verið ráðin sem sendiherra West Ham United. Hún var leikmaður liðsins í fjögur ár áður en hún flutti aftur til Íslands árið 2025.
Dagný Brynjarsdóttir ólst upp sem aðdáandi West Ham og rættist draumur hennar um að vera leikmaður félagsins árið 2021. Hún varð strax lykilleikmaður félagsins og árið 2022 varð hún fyrirliði liðsins.
Nú mun Dagný Brynjarsdóttir halda áfram sínu nána sambandi við félagið á meðan hún starfar sem sendiherra félagsins. Áhersla Dagnýjar verður á U21 kvennalið félagsins þar sem hún mun deila sinni reynslu með ungu leikmönnunum.
Stuttu eftir að hún var ráðin var hún mætt á æfingu hjá U21 liðinu og kynntist leikmönnum liðsins. Yfirmaður kvennaliðs West Ham, Philippa Cartwright, er gríðarlega ánægð með að fá Dagnýju aftur.
„Við erum himinlifandi að geta tekið á móti Dagnýju aftur til félagsins. Hún lék stórt hlutverk á hennar fjórum árum sem leikmaður og er fyrirmynd fyrir yngri leikmenn félagsins. Félagið studdi hennar gríðarlega mikla metnað til að koma aftur á völlinn eftir að hún eignaðist sitt annað barn. Hún og fjölskylda hennar munu alltaf verða hluti af West Ham-fjölskyldunni.“
Árið 2024 gaf West Ham út heimildarmyndina „Ómarsson“ þar sem fylgt var Dagnýju á meðan hún var atvinnumaður í fótbolta á sama tíma og hún var ólétt. Því fylgja margar áskoranir sem heimildarmyndin gaf góða innsýn í.