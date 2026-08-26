Manchester City hefur gengið frá kaupum á miðjumanninum Ayyoub Bouaddi og skrifar hann undir fimm ára samning í Manchesterborg til ársins 2031.
Bouaddi er átján ára gamall landsliðsmaður Marokkó og kemur frá frá franska liðinu Lille þar sem að hann hefur verið liðsfélagi íslenska landsliðsmannsins Hákons Arnars Haraldssonar.
Manchester City greiðir um 86 milljónir punda fyrir kappann unga og er hann dýrasti ungi leikmaðurinn í sögu ensku úrvalsdeildarinnar og umtalsvert yfir fyrrverandi meti sem Manchester United átti með kaupunum á Leny Yoro frá Lille árið 2024.
The future doesn't wait its turn. pic.twitter.com/Xw7XHp6Hze— Manchester City (@ManCity) August 26, 2026
The future doesn't wait its turn. pic.twitter.com/Xw7XHp6Hze
Stjarna Bouaddi skein skært með Marokkó á HM í sumar og er til mikils ætlast af honum en kvarnast hefur úr miðju Manchester City milli tímabila með brotthvarfi Rodri, Bernardo Silva og Tijani Reijnders.
Þrátt fyrir að vera aðeins átján ára gamall býr Bouaddi að mikilli reynslu. Hann kom við sögu í 96 leikjum með Lille og gaf fjórar stoðsendingar. Þá hefur hann leikið átta landsleiki fyrir Marokkó.