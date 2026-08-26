Olivia Smith varð í fyrra fyrsta fótboltakonan sem seld er fyrir eina milljón punda, þegar Arsenal keypti hana af Liverpool. Hún á fjölbreyttan íþróttabakgrunn, meðal annars vegna eineltis sem hún sætti sem barn heima í kanadíska smábænum Whitby.
Það er til marks um þróunina í fótbolta kvenna að eftir heimsmetið sem Arsenal setti með kaupum á Smith í fyrra þá hafa nú þegar fimm leikmenn verið keyptir fyrri hærri upphæð.
Það breytir því ekki að hin 22 ára gamla Smith hefur staðið undir verðmiðanum sem og pressunni sem því fylgir að hafa verið komin inn í kanadíska landsliðið aðeins 15 ára gömul.
Smith hefur nú verið valin besti ungi leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar tvö ár í röð en hún þakkar foreldrum sínum, föður sem er frá Jamaíku og móður sem er frá Síle og Perú, sem og öfum sínum fyrir að hafa smitað sig af fótboltamenningu frá barnsaldri. Þá hefur það einnig hjálpað henni að hafa æft taekwondo og fimleika, samhliða því að æfa fótbolta með strákum.
„Ég var í taekwondo sem barn. Ég var lögð í einelti í skóla svo það var meira hugsað til að hjálpa mér að verjast,“ segir Smith í viðtali við BBC.
„Ég var líka í fimleikum. Það hjálpar mér mikið með liðleika. Ég finn að ég er frekar liðug miðað við vöxt, sem hjálpar mikið við að koma í veg fyrir meiðsli.
Taekwondo hjálpaði mér mikið með agann og líklega hæfileikann til að taka fastari skot. Ég held að það hafi aðallega verið til að halda mér virkri, frá vandræðum, og bara til gamans. Sem betur fer hjálpaði það mér á fótboltaferlinum,“ sagði Smith.