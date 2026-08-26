Raheem Sterling, fyrrverandi leikmaður stórliða á borð við Liverpool, Chelsea, Arsenal og Manchester City hefur verið ákærður fyrir ofsaakstur og vörslu á köfnunarefnisoxíði í kjölfar áreksturs í maí fyrr á þessu ári.
Greint er frá málinu á vef Sky News en talið er að Sterling hafi verið undir áhrifum vímuefna þegar að atvikið átti sér stað
Hann klessukeyrði Lamborghini bifreið sinni á M3 hraðbrautinni í Hampshire að morgni 28. maí fyrr á þessu ári.
Sterling var handtekinn á staðnum, grunaður um akstur undir áhrifum vímuefna en hann er þó ekki ákærður fyrir það, aðeins ofsaakstur og vörslu á köfnunarefnisoxíði.
Hann mun þurfa að mæta í dómssal þann 15. september næstkomandi.
Raheem Sterling á að baki 396 leiki í ensku úrvalsdeildinni og hefur skorað 123 mörk í þessari sterkustu landsdeild í heimi sem og gefið 75 stoðsendingar.
Þá spilaði hann 82 leiki með enska landsliðinu á sínum landsliðsferli og skoraði 20 mörk.