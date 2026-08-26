Enski boltinn

Tottenham landar öðrum leik­manni frá Manchester City

Aron Guðmundsson skrifar
Marmoush er á leið til Lundúna
Marmoush er á leið til Lundúna Vísir/Getty

Omar Marmoush er að ganga í raðir Tottenham á lánssamningi frá Manchester City en ákvæði er í samkomulagi liðanna þess efnis að Tottenham kaupi hann næsta sumar. 

Það er BBC sem greinir frá þessu núna í morgun en Tottenham mun þurfa að kaupa Marmoush á sextíu milljónir punda næsta sumar. 

Marmoush stoppar stutt við í herbúðum Manchester City eftir að hafa ekki náð að festa sig í sessi frá komunni til liðsins frá Eintracht Frankfurt í janúar á síðasta ári.

Marmoush er egypskur landsliðsmaður með 55 landsleiki á bakinu og 11 mörk. Hann kom við sögu í 62 leikjum með Manchester City. Í þeim leikjum skoraði hann 16 mörk og gaf 6 stoðsendingar. 

Tottenham gekk í gær frá kaupum á Savinho frá Manchester City og er Marmoush því annar leikmaður félagsins sem gengur í raðir Tottenham á yfirstandandi tímabili.

Tottenham hefur varið miklu fé til leikmannakaupa í ár og með kaupunum á Savinho er eyðslan komin yfir 300 milljónir punda.

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