Omar Marmoush er að ganga í raðir Tottenham á lánssamningi frá Manchester City en ákvæði er í samkomulagi liðanna þess efnis að Tottenham kaupi hann næsta sumar.
Það er BBC sem greinir frá þessu núna í morgun en Tottenham mun þurfa að kaupa Marmoush á sextíu milljónir punda næsta sumar.
Marmoush stoppar stutt við í herbúðum Manchester City eftir að hafa ekki náð að festa sig í sessi frá komunni til liðsins frá Eintracht Frankfurt í janúar á síðasta ári.
Marmoush er egypskur landsliðsmaður með 55 landsleiki á bakinu og 11 mörk. Hann kom við sögu í 62 leikjum með Manchester City. Í þeim leikjum skoraði hann 16 mörk og gaf 6 stoðsendingar.
Tottenham gekk í gær frá kaupum á Savinho frá Manchester City og er Marmoush því annar leikmaður félagsins sem gengur í raðir Tottenham á yfirstandandi tímabili.
Tottenham hefur varið miklu fé til leikmannakaupa í ár og með kaupunum á Savinho er eyðslan komin yfir 300 milljónir punda.