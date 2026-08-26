Jákvæður tónn er í viðræðum Liverpool við Paris Saint-Germain varðandi möguleg kaup á franska kantmanninum Bradley Barcola. Bjartsýni ríkir gagnvart því að hægt verði að ná samkomulagi um félagsskipti leikmannsins.
Frá þessu greinir Sky Sports en hingað til hefur Liverpool ekki viljað samþykka 145 milljóna punda verðmat Evrópumeistara síðustu tveggja ára á Barcola.
Breski miðillinn segir hins vegar að viðræður forráðamanna liðanna hafi verið á jákvæðu nótunum upp á síðkastið og að bjartsýni ríki fyrir því að hægt verði að komast að samkomulagi fyrir lok félagsskiptagluggans í næstu viku.
Þá er Barcola ekki eini leikmaðurinn sem Liverpool ku hafa augastað á því Ibrahim Mbaye er einnig á lista hjá liðinu. Mbaye er einnig kantmaður.
Barcola á tvö ár eftir af núgildandi samningi sínum við Paris Saint-Germain. Hann er ekki sáttur með hlutverk sitt í liði Evrópumeistaranna upp á síðkastið.
Barcola er 23 ára gamall og hefur verið á mála hjá Paris Saint-Germain frá árinu 2023 er hann gekk í raðir liðsins frá Lyon.
Í 152 leikjum fyrir Paris Saint-Germain hefur Barcola skorað 39 mörk og lagt upp 37. Hann hefur unnið allt sem hægt er að vinna með liðinu í Frakklandi og í tvígang unnið Meistaradeild Evrópu.
Þá á hann að baki 28 A-landsleiki fyrir franska landsliðið og hefur skorað 6 landsliðsmörk.