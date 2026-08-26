Enski boltinn

Já­kvæður tónn og bjart­sýni í við­ræðum Liver­pool við PSG

Aron Guðmundsson skrifar
Bradley Barcola er leikmaðurinn sem Liverpool reynir nú að klófesta.
Bradley Barcola er leikmaðurinn sem Liverpool reynir nú að klófesta. Vísir/Getty

Jákvæður tónn er í viðræðum Liver­pool við Paris Saint-Germain varðandi mögu­leg kaup á franska kant­manninum Bradl­ey Barcola. Bjartsýni ríkir gagn­vart því að hægt verði að ná sam­komu­lagi um félags­skipti leik­mannsins.

Frá þessu greinir Sky Sports en hingað til hefur Liverpool ekki viljað samþykka 145 milljóna punda verðmat Evrópumeistara síðustu tveggja ára á Barcola. 

Breski miðillinn segir hins vegar að viðræður forráðamanna liðanna hafi verið á jákvæðu nótunum upp á síðkastið og að bjartsýni ríki fyrir því að hægt verði að komast að samkomulagi fyrir lok félagsskiptagluggans í næstu viku. 

Þá er Barcola ekki eini leikmaðurinn sem Liverpool ku hafa augastað á því Ibrahim Mbaye er einnig á lista hjá liðinu. Mbaye er einnig kantmaður. 

Barcola á tvö ár eftir af núgildandi samningi sínum við Paris Saint-Germain. Hann er ekki sáttur með hlutverk sitt í liði Evrópumeistaranna upp á síðkastið.

Barcola er 23 ára gamall og hefur verið á mála hjá Paris Saint-Germain frá árinu 2023 er hann gekk í raðir liðsins frá Lyon. 

Í 152 leikjum fyrir Paris Saint-Germain hefur Barcola skorað 39 mörk og lagt upp 37. Hann hefur unnið allt sem hægt er að vinna með liðinu í Frakklandi og í tvígang unnið Meistaradeild Evrópu.

Þá á hann að baki 28 A-landsleiki fyrir franska landsliðið og hefur skorað 6 landsliðsmörk. 

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